Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 16 de Diciembre de 2025 – Si bien la atención se centra ahora en la temporada navideña, ¡el Día de la Independencia estará aquí antes de que te des cuenta! Es por eso que la ciudad de Goleta está buscando patrocinadores AHORA para ayudar a que el próximo Show de Drones del 4 de julio de 2026 sea aún más grande y mejor que su año inaugural. Para hacer posible este evento GRATUITO para nuestra comunidad, necesitamos que nuestros patrocinadores den un paso adelante.

Esperamos tener a la mayoría de nuestros socios comunitarios en su lugar para el 1 de febrero de 2026. Si su empresa u organización está interesada en apoyar el espectáculo de drones, complete nuestro formulario de interés en línea hoy. Allí también puede encontrar información sobre los diferentes niveles de patrocinio disponibles. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a pio@cityofgoleta.org.

Un gran agradecimiento a Yardi Systems, que fue nuestro primer patrocinador de la feria inaugural en 2025 y una vez más ha dado un paso adelante para ser patrocinador en 2026. Yardi no solo ofrece una donación de $25,000, sino que también ofrece una subvención equivalente de $25,000. La Ciudad también agradece a los patrocinadores que regresan The Cederlof Family, Cottage Health, Ergomotion, Fuel Depot y Point Market, y Santa Barbara Airbus, así como al nuevo patrocinador The Eng-Denbaars Family. Los patrocinadores ayudan a cubrir los costos del espectáculo de luces de drones en sí, seguridad, audio/visual, servicios de custodia, entretenimiento y más.

Si bien la planificación se encuentra en las etapas iniciales, el evento se llevará a cabo la noche del 4 de julio de 2026 y el lugar seguirá siendo el mismo: Dos Pueblos High School ubicado en 7266 Alameda Avenue. Además del espectáculo de luces de drones en sí, habrá música, actividades, entretenimiento, camiones de comida y una sección VIP.

Vea nuestro resumen en video del Show de Drones de 2025 aquí: https://youtu.be/B3azqD2hx0U.

Para ser patrocinador de este día especial, asegúrese de completar nuestro formulario de interés en línea. Esperamos con ansias otro gran evento del Cuatro de Julio. ¡Gracias por su apoyo!