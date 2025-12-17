Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CALIF. – Un borrador del estudio sobre el corredor publicado por las autoridades de transporte identifica una serie de mejoras propuestas en materia de seguridad y movilidad para la carretera estatal 166 entre Guadalupe y Santa María. La junta directiva de la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG) analizará las recomendaciones finales del proyecto en su reunión del 15 de enero.

Las 13 recomendaciones del proyecto propuestas se incluyen en el Estudio integral del corredor de la ruta estatal 166, que evalúa las condiciones existentes, las tendencias de colisiones, el movimiento de mercancías, la fiabilidad de los desplazamientos y el acceso multimodal. El estudio tiene por objeto orientar las inversiones futuras y ayudar a las agencias locales y estatales a competir por la financiación cuando surjan oportunidades.

Los proyectos propuestos identificados en el borrador del estudio incluyen:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mejoras en el cruce de Simas Road: nuevas señales de tránsito y cambios en la geometría de la intersección para reducir los conflictos al girar y mejorar el acceso a las zonas agrícolas e industriales.

Mejoras en la intersección de Bonita School Road: mejoras para reducir la congestión relacionada con la escuela y mejorar la seguridad.

Mejoras en la intersección de Ray Road: control de la intersección y mejoras operativas para reducir los retrasos y mejorar la seguridad del tráfico transversal.

Mejoras en Hanson Way: ampliación del carril de incorporación en dirección oeste para reducir la congestión en la intersección de Blosser Road y mejoras en la gestión del acceso para mejorar los giros y reducir los puntos de conflicto.

Mejoras en el pavimento de las entradas: pavimentación de las entradas autorizadas para reducir el deterioro de la carretera, el polvo y mejorar la tracción de los vehículos que entran en la autopista.

Mejoras en la iluminación y la visibilidad de las intersecciones: ampliación del alumbrado público, delineadores reflectantes y otras medidas de visibilidad para mejorar la seguridad en condiciones de oscuridad y niebla.

Mejoras en el transporte compartido y el tránsito: ampliación del servicio de transporte compartido CalVans y aumento de la frecuencia de los autobuses entre Guadalupe y Santa María.

Mejoras en la seguridad y el transporte de camiones: formalización de una conexión de la ruta de camiones este-oeste con la US 101, que puede incluir ajustes en la sincronización de las señales y mejoras geométricas en las intersecciones.

Mejoras en la intersección de Betteravia Road y Mahoney Road: cambios en la señalización y la geometría o una rotonda en una ruta paralela para reducir la congestión, mejorar la seguridad y la fiabilidad de la red.

Mejoras en el cruce de Betteravia Road y la US 101: mejoras operativas, de seguridad y multimodales para mejorar el flujo del tráfico y reducir la congestión en el cruce.

Santa Maria River Levee Trail: un camino multiuso propuesto que proporciona una conexión de transporte activo paralela y separada del tráfico de la autopista.

Ampliación a cuatro carriles de la carretera estatal 166 y sendero multiuso de clase I (concepto a largo plazo): propuesta de añadir un carril adicional en cada sentido entre la carretera estatal 1 y Blosser Road, junto con un sendero separado de clase I para mejorar la capacidad, la seguridad y la conectividad multimodal a largo plazo.

Asociación activa de Caltrans Guadalupe para la señalización/mantenimiento preventivo de capital y mejoras en la línea principal: las mejoras en la señalización, los carriles para bicicletas y las rampas en las aceras están financiadas y siendo implementadas por el Distrito 5 de Caltrans.

“Estas recomendaciones reflejan tanto el análisis técnico como las amplias aportaciones de la comunidad”, afirmó Maya Kulkarni, planificadora de transporte de la SBCAG. “El estudio proporciona un marco para mejorar la seguridad, la fiabilidad y el acceso, al tiempo que permite que los proyectos avancen a medida que se alinean la financiación y las asociaciones”.

La divulgación pública se llevó a cabo en inglés, español y mixteco e incluyó talleres en Guadalupe y Santa María, eventos pop-up, una encuesta en línea y una herramienta de mapeo interactiva, lo que dio como resultado casi 500 encuestas completadas.

La Junta Directiva de la SBCAG considerará el estudio final del corredor y la lista de proyectos propuestos en su reunión del 15 de enero de 2026 en Santa Bárbara. La reunión se llevará a cabo en la Sala de Audiencias de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara, 105 East Anapamu St., cuarto piso. La información sobre los comentarios públicos virtuales y otras opciones de participación se incluirá en el orden del día, que se publicará con al menos 72 horas de antelación en http://www.sbcag.org.

El presidente de la junta directiva de SBCAG, Bob Nelson, afirmó que el estudio es un paso importante, pero hizo hincapié en la necesidad de inversión y participación pública.

“La carretera estatal 166 es un corredor fundamental para los residentes del norte del condado, la agricultura y el transporte de mercancías”, señaló Nelson. “Es importante que veamos proyectos reales e inversiones a largo plazo en esta zona, y es igualmente importante que escuchemos la opinión de ustedes antes de que la junta directiva tome una decisión sobre el conjunto definitivo de recomendaciones.”

El estudio del corredor es un documento de planificación y no financia ni aprueba la construcción.

La adopción del estudio final permitiría a SBCAG y a las agencias asociadas competir por subvenciones estatales y federales y coordinar futuras mejoras con Caltrans y las jurisdicciones locales.

El borrador del Estudio Integral del Corredor de la Ruta Estatal 166 está disponible en http://www.sbcag.org/project/sr-166-study.

Los comentarios públicos recibidos hasta la fecha se han incorporado al borrador final que se presentará a la Junta.

Para obtener más información o enviar comentarios a la Junta Directiva, el público puede ponerse en contacto con SBCAG en el (805) 600-4477 o por correo electrónico en info@sbcag.org.

Acerca de la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG por sus siglas en inglés)

La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG) es una agencia de planificación regional que asume grandes retos con el objetivo de encontrar soluciones para el transporte sostenible, la vivienda y una calidad de vida equitativa en todo el condado de Santa Bárbara. Se trata de una agencia pública independiente que comprende el condado de Santa Bárbara y cada una de las ocho ciudades incorporadas al condado. Con una plantilla de 20 empleados y un presupuesto anual de unos 100 millones de dólares, la SBCAG se encarga de la planificación regional, la gestión de proyectos, la administración de subvenciones y los servicios de transporte para viajeros, al tiempo que distribuye fondos locales, estatales y federales para apoyar proyectos de transporte en todo el condado de Santa Bárbara.