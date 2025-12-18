Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 17 de diciembre de 2025

La Ciudad de Santa Bárbara se enorgullece de anunciar la adopción del nuevo Plan Estratégico a nivel ciudad (Citywide Strategic Plan), una hoja de ruta integral diseñada para fortalecer las operaciones municipales, mejorar los servicios y ofrecer resultados que reflejen las prioridades y valores de nuestra comunidad.

Aprobado por el Concejo Municipal el 16 de diciembre de 2025, este Plan Estratégico establece una dirección clara para los próximos tres años, con un enfoque en la excelencia organizacional, la participación comunitaria y resultados medibles. Desarrollado mediante una amplia colaboración entre el personal de la Ciudad, funcionarios electos y miembros de la comunidad, el plan representa una visión compartida para un gobierno municipal más conectado, responsable y orientado al servicio.

Las prioridades estratégicas clave incluyen:

Impulsar la vitalidad económica y comunitaria – Avanzar el Plan Maestro de State Street, apoyar a los negocios locales y fortalecer la creación de espacios comunitarios en los vecindarios.

Fortalecer la resiliencia y la seguridad comunitaria – Invertir en adaptación climática, preparación para emergencias y servicios de seguridad pública.

Reforzar la vivienda y los servicios comunitarios – Incrementar la asequibilidad de la vivienda, promover protecciones para inquilinos y ampliar los servicios para poblaciones vulnerables.

Garantizar una organización municipal sólida – Fomentar una cultura organizacional fuerte, atraer y retener talento y mantener la estabilidad financiera.

“Este Plan Estratégico es más que un documento: es un compromiso con nuestra comunidad”, dijo la administradora de la ciudad (City Administrator), Kelly McAdoo. “Nuestra comunidad pidió un gobierno más receptivo, transparente y enfocado en resultados. Este plan alinea nuestros recursos con las prioridades que más importan al Concejo Municipal y a nuestra comunidad — la vitalidad económica, la seguridad comunitaria, la vivienda y la excelencia organizacional — para poder ofrecer resultados reales a las personas de Santa Bárbara.”

La Ciudad proporcionará actualizaciones periódicas de progreso al Concejo Municipal y al público, garantizando transparencia y rendición de cuentas a medida que las iniciativas avancen.

Se invita a los residentes a consultar el Plan Estratégico completo y el Plan de Trabajo del Primer Año, disponibles en Citywide Strategic Plan (SantaBarbaraCA.gov/StrategicPlan).