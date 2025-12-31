Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — Debido a las lluvias que se prevé que continúen hasta la próxima semana, los Servicios de Salud Ambiental del Condado de Santa Bárbara quieren recordar a los residentes los posibles riesgos para la salud asociados con la escorrentía pluvial en las playas de todo el condado. Las aguas pluviales son aguas de lluvia sin tratar que fluyen a través del sistema de drenaje hacia arroyos, el océano y otras vías fluviales. El contacto con el agua pluvial mientras nado o surfear puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de enfermedades como erupciones, fiebre, escalofríos, infecciones de oído, vómitos y diarrea. Además, debido al aumento del caudal de los arroyos, pueden estar presentes restos como troncos en el océano y otros cursos de agua, lo que supone un mayor riesgo de lesiones para quienes acceden a estas aguas.

Para minimizar los posibles riesgos para la salud y la seguridad, se recomienda que las personas no naden, jueguen, ni surfeen en el océano y los arroyos durante y por al menos tres días después de un evento de lluvia. Los bañistas también deben evitar las áreas cercanas al desagüe de las tuberías de drenaje y los arroyos que ingresan al océano después de un evento de lluvia, ya que la escorrentía de aguas pluviales puede transportar altos niveles de bacterias y contaminantes.

Los pescadores deportivos/recreativos deben esperar al menos 10 días después de una lluvia significativa para cosechar mariscos. Los altos niveles de bacterias, pesticidas, herbicidas y grasas de aceite de motor que se vierten en el océano con la escorrentía de las tormentas pueden afectar los lechos de mariscos. La cocción adecuada de los mariscos destruirá las bacterias dañinas, pero puede no ser eficaz para matar los virus. Además, la cocción no elimina los contaminantes químicos y metálicos de los mariscos.

También se informa que East Beach, desde 1/4 de milla este hasta 1/8 de milla al oeste del desembocado de Mission Creek, permanece CERRADA al contacto con agua recreativa tras una descarga de aguas residuales sin tratar en Mission Creek que tuvo lugar el 24 de diciembre del 2025.