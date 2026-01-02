Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) – El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara se enorgullece de reconocer a Sarah Aguilar, CAWA, CACO, directora de Servicios para Animales del Condado, por su excepcional liderazgo, innovación y compromiso a los esfuerzos para salvar vidas y velar por el bienestar animal, tras su designación como Héroe Local 2025 en el Santa Barbara Independent y su nombramiento al Best Friends Network, una coalición nacional que promueve las mejores prácticas de los refugios para animales.

Aguilar fue homenajeada durante la 40.ª Celebración Anual de Héroes de la Comunidad del Santa Barbara Independent, que destaca a aquellas personas cuyo trabajo ha tenido un impacto duradero y significativo en la comunidad. Esta elección refleja su liderazgo transformador, que ha fortalecido servicios para animales en el condado de Santa Bárbara, mientras que ha mejorado los resultados tanto para animales como para los residentes.

«Sarah Aguilar es un ejemplo de lo mejor del servicio público y de la dedicación que los miembros del equipo de nuestro condado demuestran día tras día», afirmó Mouhanad Hammami, director de Salud del Condado. «El liderazgo y el enfoque innovador de Sarah han convertido a los Servicios Animales del Condado de Santa Bárbara en una agencia modelo, que combina la compasión, la toma de decisiones basada en datos y las profundas alianzas con la comunidad para salvar vidas y apoyar a las familias».

Resultados Sin Precedentes E Impacto En La Comunidad

Bajo el liderazgo de Aguilar, Servicios Animales del Condado ha alcanzado hitos históricos:

• Más de 6000 animales reubicados anualmente en el año fiscal 2024-2025

• Más de 6400 animales atendidos, incluidos animales salvajes y casos complejos de incautación

• Tasas de liberación en vivo hasta 92-94%, entre las más altas del departamento

• Más adopciones anuales que en cualquier otro momento de la última década

• Participación sin precedentes en acogida, con colocaciones en hogares de acogida y participación de voluntarios que superan los registros anteriores

• Más de 22.000 horas de voluntariado en 2024, y totales más altos previstos para 2025

Estos logros se alcanzaron mientras se mantenían las operaciones en tres refugios y se prestaba servicio a un condado geográficamente extenso y diverso, lo que pone de relieve la fortaleza del personal, los voluntarios y los socios comunitarios de SBCAS.

Lanzamiento De Programas Innovadores

Aguilar encabezó o amplió varias iniciativas diseñadas para mejorar el bienestar animal, el acceso público y la colaboración comunitaria, entre las que se incluyen:

• El proyecto Purple Paws – mejora seguridad y visibilidad de mascotas en los refugios.

• El mapa de objetos perdidos de SBCAS – mejora las tasas de reunificación.

• El relanzamiento del proyecto PetSafe – mejora servicios de atención preventiva y de red de seguridad.

• El programa Doggy Day Trip – reduce el estrés de refugio y aumenta la exposición.

• Colaboración con estudiantes de RVT en Allan Hancock College – crea vías de acceso al mercado laboral.

• La reapertura del refugio en Lompoc – restaurando servicios regionales esenciales.

También desempeñó un papel fundamental en el evento «Tails of Hope», primer recaudación de fondos de la Fundación para Cuidado de Animales del Condado que ocurrió en Elings Park, con la que se recaudaron fondos esenciales que se destinan directamente a la atención médica, la rehabilitación y la preparación para la adopción de los animales del refugio.

Su nombramiento en la red Best Friends Network subraya aún más su influencia en la configuración de prácticas humanitarias, eficaces y de acogida en todo el país.

County Health felicita a Sarah Aguilar por su merecido reconocimiento y le agradece su continua dedicación a la protección de la salud animal, el apoyo a las familias y el fortalecimiento del bienestar de toda la comunidad.

Se Anima A Los Residentes A Acoger O Adoptar Para Ayudar A Salvar Vidas

Aguilar atribuye el éxito de los Servicios Animales del Condado de Santa Bárbara a las sólidas alianzas y al compromiso de la comunidad.

«Cada adopción, reencuentro, acogida temporal y hora de voluntariado demuestra que los servicios de rescate de animales son posibles cuando trabajamos juntos», afirmó Aguilar.

«Ayúdanos a salvar vidas llevándote a casa tu nuevo mejor amigo estas fiestas».

Para obtener más información, visite: https://www.countyofsb.org/415/Animal-Services o cualquiera de las tres oficinas, de martes a domingo, de 10:00 a 17:00. Cerrado los lunes y los días festivos.