Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.
Una interrupción del servicio de AT&T que afecta a los clientes de telefonía móvil en la ciudad de Santa Bárbara puede afectar a la capacidad de llamar al 911 desde dispositivos de AT&T.
Si necesita asistencia de emergencia:
- Envíe un mensaje de texto al 911.
- Llame al 911 utilizando otro proveedor de telefonía móvil o un teléfono fijo.
- Llame al número para casos que no sean de emergencia: 805-882-8900.
- Llame al Centro Regional de Comunicaciones de Bomberos al 805-347-3911.
Actualmente no hay un tiempo estimado para la reparación.