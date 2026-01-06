Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Una interrupción del servicio de AT&T que afecta a los clientes de telefonía móvil en la ciudad de Santa Bárbara puede afectar a la capacidad de llamar al 911 desde dispositivos de AT&T.

Si necesita asistencia de emergencia:

Envíe un mensaje de texto al 911.

Llame al 911 utilizando otro proveedor de telefonía móvil o un teléfono fijo.

Llame al número para casos que no sean de emergencia: 805-882-8900.

Llame al Centro Regional de Comunicaciones de Bomberos al 805-347-3911.

Actualmente no hay un tiempo estimado para la reparación.