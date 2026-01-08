Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

¿Su propiedad o negocio resultó dañado en las recientes tormentas? Por favor, ayude a los funcionarios locales de emergencia a evaluar los impactos de la tormenta reportando los daños a la Oficina de Gestión de Emergencias.

La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Santa Bárbara está recopilando información para comprender los impactos locales de la tormenta de enero de 2026, con el fin de abogar por asistencia estatal y federal. Si su propiedad o negocio resultó dañado durante las recientes tormentas, por favor reporte esa información a la Oficina de Gestión de Emergencias utilizando su Propiedad Privada y Negocios Formulario de Reporte de Daños por Desastre en el siguiente enlace:

Formulario de Declaración de Daños

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario, por favor contacte a la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Santa Bárbara al (805) 681-5526.