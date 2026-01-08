Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Lt. Jarrett Morris in front of Goleta City Hall | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 8 de enero de 2026 – La ciudad de Goleta se complace en presentar a su nuevo Jefe de los Servicios de Policía. El teniente Jarrett Morris, del sheriff del condado de Santa Bárbara, ha asumido la nueva misión y aporta más de 20 años de experiencia en la aplicación de la ley. En este cargo, el teniente Morris supervisará el Departamento de Policía de Goleta, que incluye una Unidad de Tráfico Motorizado y dos Agentes de Recursos Comunitarios, así como las zonas no incorporadas del Valle de Goleta.

El gerente municipal de Goleta, Robert Nisbet, dijo: “Este es un puesto importante para la ciudad y nos complace contar con un profesional de la ley tan experimentado y dedicado para ayudar a mantener una comunidad segura y seguir ofreciendo el alto nivel de servicio que nuestros residentes esperan.”

El teniente Morris dijo: “Es un honor para mí servir a la comunidad de Goleta en este papel de liderazgo. Con mi amplia experiencia en patrullas, investigaciones y unidades especializadas dentro de la Oficina del Sheriff —incluyendo la supervisión del programa K9 y la gestión de respuestas a incidentes críticos— estoy comprometido a construir sólidas alianzas comunitarias, mejorar la policía proactiva y asegurar que Goleta siga siendo una de las ciudades más seguras de la región.”

El teniente Morris comenzó su carrera en la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara en 2005. Ha ocupado una amplia variedad de destinos, incluyendo operaciones de custodia, patrullas, investigaciones de bandas y narcóticos, sargento detective del forense, coordinador de la unidad K9, líder de fuerza de campo móvil y coordinador de apoyo entre iguales. Ha respondido a múltiples incidentes con víctimas masivas y ha desempeñado un papel clave en investigaciones de muertes, incluyendo el incendio del barco Conception en 2019 y el incendio de Lahaina en Maui. Recientemente, el teniente Morris ha servido como ayudante del sheriff, además de supervisar la Oficina del Forense y los programas de bienestar de la agencia.

El teniente Morris tiene una licenciatura en Administración de Justicia Penal de Union Institute and University.

Si desean conocer al teniente Morris en persona o asistir virtualmente, será presentado formalmente en la próxima reunión del Ayuntamiento de Goleta el 20 de enero.

Esperamos dar la bienvenida al teniente Morris y continuar nuestra sólida colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara para mantener Goleta segura.

También queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro saliente Jefe de Servicios de Policía, el teniente Frank Vasquez, y desearle la mejor de las suertes en su misión supervisando la Oficina de Contratos de la Oficina del Sheriff.

El teniente Vásquez recibirá una Ficha de la Ciudad agradeciendo su servicio a Goleta en la reunión del Consejo del 20 de enero.