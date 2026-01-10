Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Flooding outside Santa Barbara Airport on Saturday, January 3, 2026 | Credit: Ingrid Bostrom

(SANTA BARBARA, California) – El 9 de enero de 2026, el condado de Santa Barbara declaró una emergencia local en respuesta a las tormentas de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Varias tormentas provocadas por ríos atmosféricos afectaron a todo el condado entre el 23 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026. Estas tormentas provocaron fuertes lluvias, inundaciones, oleadas, erosión costera, vientos fuertes, deslizamientos de tierra y flujos de escombros poco profundos en todo el condado. Entre los efectos se incluyen la inundación de carreteras locales, autopistas estatales, negocios, comunidades y parques estatales y locales, así como el cierre temporal del aeropuerto y las autopistas de Santa Barbara. Estas tormentas requirieron medidas de protección, una respuesta continua en el área y presentan riesgos de daños adicionales y peligro para la vida.

En los días siguiendo estas tormentas significativas, los departamentos del condado y las agencias gubernamentales locales continúan evaluando y documentando los daños. Las medidas de protección de emergencia tomadas en respuesta a las tormentas, junto con los daños a las instalaciones gubernamentales, se estiman actualmente en 7,6 millones de dólares.

“Las tormentas durante el periodo vacacional causaron daños significativos en todo el condado de Santa Barbara”, afirmó la directora ejecutiva del condado, Mona Miyasato. “La declaración de emergencia local permite al condado solicitar su inclusión en la proclamación de desastre del estado y solicitar ayuda financiera a través de la FEMA y la Ley de Ayuda en caso de Desastres de California.”

La tormenta que se produjo entre el 23 y el 26 de diciembre de 2025 dejó hasta 14,5 pulgadas de lluvia en todo el condado, incluyendo períodos de lluvias intensas a nivel local, con índices que alcanzaron las 1,46 pulgadas en una hora el 25 de diciembre de 2025. Otras tormentas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 trajeron más lluvia a cuencas hidrográficas ya saturadas, lo que aumentó el total acumulado de varias tormentas a más de 22 pulgadas. Algunas localidades experimentaron lluvias extremadamente intensas el 3 de enero de 2026, con índices de hasta 2,0 pulgadas en una hora. A lo largo de estos acontecimientos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió más de 50 avisos meteorológicos y la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado envió ocho alertas de emergencia a los residentes.

Proclamar una emergencia local es un paso esencial para los gobiernos locales que se enfrentan a los efectos significativos de los incidentes. En virtud de la Ley de Servicios de Emergencia de California, el condado dispone de 10 días desde que se produce un incidente para declarar una emergencia local y solicitar ayuda en caso de desastre.

Mona Miyasato, en su calidad de directora ejecutiva del condado y directora de Servicios de Emergencia, declaró el estado de emergencia local el viernes 9 de enero de 2026, que será ratificado por la Junta de Supervisores el martes 13 de enero de 2025, durante la reunión ordinaria de la Junta de Supervisores.

Vea aquí la proclamación completa.