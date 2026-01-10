Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

(SANTA BÁRBARA, California) – La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara invita a la comunidad a una recepción de cierre de Fare Trade y el icónico Papel Picado de Santa Bárbara el viernes 23 de enero de 5 a 7 p. m. en la Galería del Ayuntamiento de Santa Bárbara (City Hall Gallery, en 735 Anacapa St.). La recepción es gratuita y está abierta a todos los miembros de la comunidad.

Fare Trade presenta fotografías de Patricia Clarke y Brett Leigh Dicks que documentan taquerías y comensales en el condado de Santa Bárbara y Australia Occidental. El icónico Papel Picado de Santa Bárbara es una instalación específica de Irene Ramírez inspirada en los monumentos y tradiciones locales. Juntas, las exposiciones resaltan el significado cultural de los espacios de comida compartida y el arte incrustado en entornos familiares.

El evento de cierre también contará con una lectura de poesía en vivo organizada por George Yatchisin, poeta aclamado de la ciudad de Santa Bárbara, con lecturas de otros poetas aclamados locales, incluyendo Melinda Palacio y Chryss Yost. Las lecturas serán obras ekfrásticas escritas en respuesta directa a la exposición, es decir, poemas que interactúan y se inspiran en el arte visual exhibido.

“Los poetas, siempre en busca de inspiración, aprecian los ojos agudos de otros tipos de artistas para abrirlos a nuevas formas de ver el mundo”, dijo Yatchisin. “Por eso, estamos encantados de dirigir nuestra imaginación hacia las composiciones fotográficas de Patricia y Brett y el Papel Picado de Irene”.

El fotógrafo destacado Patrick Clarke observó cómo la exposición ofrece una perspectiva más amplia sobre la identidad y la pertenencia. “Las taquerías expanden nuestra sensibilidad más amplia no solo de lo que significa alimentarse en los Estados Unidos, sino de lo que significa ser estadounidense”.

La Galería del Ayuntamiento se encuentra dentro del Ayuntamiento de Santa Bárbara y ofrece una plataforma giratoria para exposiciones que reflejan la cultura local y la vida cívica. El horario de la galería es de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.

Para obtener más información sobre las exposiciones actuales producidas por la Oficina de Arte y Cultura del Condado, visite http://www.sbac.ca.gov/current-gallery-exhibitions.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.