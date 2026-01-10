Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 9 de enero de 2026 – Estás invitado al primer Café y Comunidad del nuevo año de la ciudad de Goleta el sábado 31 de enero de 2026, de 9:00 a 11:00 a.m., en la Biblioteca del Valle de Goleta, GVL Express, situada en 6500 Hollister Avenue, Ste 105. Se puede acceder al GVL Express por Los Carneros Way y está frente al gimnasio Goleta Valley Athletic Club. Socializa con la alcaldesa Paula Perotte y el concejal del 2º Distrito James Kyriaco mientras disfrutas de café y donuts de SloDoCo. Nuestro nuevo jefe de Servicios Policiales Jarret Morris, también estará presente. Este es un evento comunitario gratuito y familiar con interpretación en español.

El concejal James Kyriaco (Distrito 2) dijo: “Espero con ilusión una mañana llena de conexión, dulces y buena conversación. Esta es una gran oportunidad para que los miembros de la comunidad vean nuestro nuevo espacio temporal de biblioteca y reciban respuestas a preguntas sobre los problemas que enfrenta nuestra ciudad.”

La alcaldesa Paula Perotte dijo: “Estoy deseando ver caras nuevas y conocidas en nuestro primer evento de Café y Comunidad del año. Es una gran oportunidad para conocernos mejor, conocer a vecinos y escuchar temas importantes de su vecindario. Por favor, asegúrate de traer tus preguntas.”

Estamos entusiasmados de celebrar este evento en nuestra ubicación temporal de la biblioteca – GVL Express – mientras que la biblioteca principal en 500 N. Fairview está en construcción para mejorar la infraestructura. Ven a echar un vistazo a esta pequeña pero poderosa biblioteca por ti mismo. Trae a toda la familia: habrá una actividad disponible para los niños y visitas guiadas en pequeños grupos para aprender más sobre el funcionamiento interno de tu biblioteca local. GVL Express suele abrir a las 10:00 a.m. los sábados, pero abrirá temprano, a las 9:00, para Café y Comunidad el 31 de enero. Las palabras de apertura comienzan alrededor de las 9:30 a.m.

Estacionamiento es limitado. Por favor, aparque en los lugares designados como “Biblioteca”. También puedes aparcar en Los Carneros Way o en el Ayuntamiento de Goleta, justo al lado.

Aunque habrá tiempo para que todos puedan ver el GVL Express, debido a la capacidad limitada, gran parte del evento se celebrará en el aparcamiento exterior.

Infórmate sobre GVL Express en http://www.GoletaValleyLibrary.org/GVLExpress.

La ciudad organiza eventos de Café y Comunidad a lo largo del año en cada uno de sus cuatro distritos. Para saber en qué distrito estás, introduce tu dirección en nuestro mapa interactivo Conoce tu distrito en https://tinyurl.com/GoletaInteractiveMap.

Esperamos veros en GVL Express para Café y Comunidad en el Distrito 2.