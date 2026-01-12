Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(Santa Barbara, Calif.) – ¡La Agencia de Agua del Condado de Santa Barbara se complace en anunciarla apertura de las solicitudes para el 27.º Concurso Anual de Videos os WaterWise para Escuelas Secundarias! Cada año, los estudiantes compiten para crear videos de 30 segundos que sean educativos, entretenidos y creativos, y que comuniquen la importancia de usar el agua de manera eficiente en el condado de Santa Barbara. El tema del concurso, “Cultivar más allá del pasto: Reemplace su pasto para conservar agua, apoyar la naturaleza y mantener frescos los jardines” fue elegido para enfatizar la relevancia del uso sustentable del agua en exteriores y los beneficios que los residentes del condado de Santa Barbara pueden lograr al sustituir zacates de alto consume por alternativas más eficientes.

El gerente de la Agencia de Agua del Condado, Matt Young, comenta: “Ahora en su 27.º año, el Concurso de Videos para Escuelas Secundarias es una competencia educativa y divertida que esperamos con entusiasmo. Los estilos de video varían desde animaciones y parodias musicales hasta misterios y suspenso, y estamos muy emocionados para ver los increíbles videos que nuestros estudiantes locales crearán este año.” Cada escuela puede entregar hasta seis videos: tres en inglés y tres en español. Los videos que resulten ganadores serán reconocidos con premios y, en muchos casos, se difunden tanto en televisión local como en cines del condado.

Para poder participar por premios, los estudiantes deberán enviar sus videos junto con el Paquete de Solicitud completo antes de las 11:59 p. m. del viernes 6 de marzo de 2026. Los ganadores se anunciarán públicamente en mayo de 2026, y los premios se entregarán a las escuelas en junio.

La Agencia del Agua del Condado y los proveedores locales de agua organizan premios monetarios para las escuelas ganadoras, mientras que patrocinadores del sector privado otorgan premios en efectivo para los estudiantes. Este año, los patrocinadores incluyen a Carollo Engineers, La Buena 105.1 FM, Geosyntec, Enviroscaping y Dudek. ¡La Agencia del Agua del Condado y los proveedores locales agradecen profundamente el generoso apoyo de nuestros patrocinadores comunitarios y esperan con entusiasmo ver los videos creativos que los estudiantes presentarán para el concurso!

Para obtener más información y registrarse en el concurso, visite WaterWiseSB.org/HSVC.