CONDADO DE SANTA BÁRBARA, California — El Servicio Forestal de Estados Unidos, a cargo del Bosque Nacional Los Padres, ha programado quemas controladas que comenzarán este mes en la zona de Camino Cielo Ridge, cerca de Painted Cave Road y la autopista 154. Esta zona incluye áreas de quema cerca de Painted Cave, Haney East y Haney West (vean los mapas), con una superficie total aproximada de 57 acres. Estas quemas controladas forman parte del proyecto Zona de Defensa Comunitaria de Santa Bárbara. El objetivo es reducir la cantidad de material combustible para disminuir el riesgo de incendios forestales. Las quemas controladas, o planificadas, suelen ser menos intensas que los

incendios forestales.

Si las condiciones meteorológicas y la calidad del aire lo permiten, se prevé que las quemas comiencen el 18 de enero y se realicen durante días consecutivos, aproximadamente durante dos semanas. Las zonas de quema contarán con personal las 24 horas del día si hay calor o humo presente. El personal del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD) ha revisado el Plan de Gestión del Humo y ha establecido condiciones para minimizar el impacto del humo en el condado de Santa Bárbara. Las quemas se llevarán a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean muy favorables para que el humo se disperse lejos de las zonas pobladas.

Estas quemas controladas son planificadas y coordinadas por la Agencia de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara, la Agencia de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Luis Obispo, la Agencia de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín, la Agencia de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Ventura y la Junta de Recursos del Aire de California para minimizar el impacto en la calidad del aire de las comunidades circundantes. Otros colaboradores incluyen el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, CAL FIRE, Chumash Fire y The Nature Conservancy. Las quemas dependen de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire, que deben ser favorables para la dispersión del humo. Si las condiciones no son las adecuadas, las quemas se reprogramarán.

Debido a los cambios en el viento y las condiciones meteorológicas, es difícil predecir qué zonas del condado, si alguna, pueden verse más afectadas por el humo de la quema controlada. Si huele humo, tome precauciones y actúe con sentido común para reducir cualquier efecto perjudicial para la salud, limitando las actividades al aire libre. Cuando huela humo o sea visible en su zona, evite la actividad física intensa al aire libre y permanezca en interiores tanto como sea posible. Estas precauciones son especialmente importantes para niños, personas mayores y personas con afecciones cardíacas y pulmonares. Tenga precaución al conducir cerca de zonas donde se estén realizando quemas controladas debido a la visibilidad reducida.

Para más información sobre la calidad del aire en el condado, visite http://www.OurAir.org.

Para consultar un mapa estatal de quemas controladas y otras funciones, visite el sitio web del Sistema de Información y Notificación de Incendios Controlados (PFIRS): https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/firm/firm.php