SANTA BÁRBARA, CA – 7 de enero de 2026

Santa Barbara Clean Energy (SBCE) ahora ofrece una manera fácil y personalizada para que los residentes encuentren los incentivos y reembolsos disponibles para hacer la transición a hogares y vehículos eficientes y eléctricos. A través de la plataforma Govcentives, los residentes pueden acceder a programas federales, estatales, regionales y locales, incluidos apoyos para sistemas HVAC con bomba de calor, calentadores de agua y vehículos eléctricos.

Al ingresar su código postal y información básica del hogar, los residentes pueden ver los programas e incentivos para los que califican. Los incentivos de SBCE, como el Programa Acelerador de Electrificación del Hogar y los Programas Residenciales para Vehículos Eléctricos, pueden combinarse con otros incentivos disponibles, maximizando los ahorros.

“Hacer la transición a un hogar o vehículo eléctrico puede ser complejo debido a la variedad de programas y reembolsos disponibles”, dijo Jefferson Litten, Gerente de Energía y Clima (SBCE Programs Manager). “Esta plataforma simplifica el proceso y ofrece a los residentes una visión clara y personalizada de los incentivos disponibles para ellos”.

Para explorar los incentivos disponibles y obtener más información, visite la página de Recursos de Electrificación de SBCE (SantaBarbaraCA.gov/Electrification).

Santa Barbara Clean Energy es un programa sin fines de lucro de la Ciudad de Santa Bárbara que suministra electricidad limpia y a precios competitivos para hogares y negocios en la Ciudad de Santa Bárbara.