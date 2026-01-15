Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El martes 20 de enero, la Oficina de Artes y Cultura del Condado de Santa Bárbara comenzará a aceptar solicitudes para la subvención del Condado en 2026 mediante Arts Making Impact (AMI), un programa diseñado para ampliar el acceso al arte y eliminar las barreras a la participación de los residentes en todo el condado. Las organizaciones sin fines de lucro y los artistas con un patrocinador fiscal están invitados a solicitar hasta $5.000, con un total de $50.000 en fondos disponibles. La fecha límite para presentar la solicitud es el 20 de marzo de 2026 y los detalles completos del programa se pueden encontrar en sbac.ca.gov/county-grants.

La subvención de Arts Making Impact (AMI, por sus siglas en inglés) es posible a través de una asociación entre la Comisión de Arte del Condado de Santa Bárbara y la Fundación Santa Barbara Bowl, que proporciona los fondos de esta gran subvención a través de su subsidio comunitario para el arte. Las organizaciones deben asistir a un taller gratuito de subvenciones en línea el miércoles 11 de febrero de 2026 o el martes 10 de marzo de 2026 para enviar su solicitud. Estas sesiones proporcionarán detalles esenciales sobre la elegibilidad, los procedimientos de solicitud y pautas de financiamiento.

Las organizaciones solicitantes deben ser una organización sin fines de lucro y tener un presupuesto operativo anual inferior a $500.000. Los artistas individuales y grupos comunitarios de base también pueden enviar su solicitud bajo los auspicios de un patrocinador fiscal sin fines de lucro. Las organizaciones seleccionadas para las subvenciones recibirán el 100% de sus solicitudes. Los proyectos financiados deben llevarse a cabo entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

El Presidente de la Comisión de Arte, Robert Dickerson, dijo: “Estamos muy orgullosos de la subvención de AMI. Durante más de una década, ha ayudado a aumentar el acceso al arte y la cultura en todo el Condado de Santa Bárbara. Nuestro objetivo es que los residentes, independientemente de sus ingresos, geografía o antecedentes, puedan experimentar el teatro, la música, la escritura, la narración y más. Hemos visto al programa de AMI catalizar el cambio en nuestras comunidades y esperamos aprovechar este impulso”.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.