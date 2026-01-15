Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 14 de enero de 2026 – Por cuarto año consecutivo, la ciudad de Goleta está poniendo en evidencia la importancia de la seguridad de las bicicletas eléctricas al asociarse con MOVE Santa Bárbara y proclamar una semana de enero como la Semana de Concienciación sobre la Seguridad de las Bicicletas Eléctricas. Este año será del 19 al 25 de enero de 2026. El Consejo emitirá una proclamación en su próxima reunión el martes 20 de enero a las 5:30 p.m. Habrá actividades de sensibilización en las escuelas locales durante toda la semana y esperamos que nos acompañes en una clase de habilidades en bicicletas eléctricas y un paseo grupo el sábado 24 de enero de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en Goleta Valley Junior High (6100 Stow Canyon Road).

La Clase de Habilidades y el Paseo en Grupo en bicicleta eléctrica es una forma divertida e informativa de mejorar tus habilidades y adquirir valiosos conocimientos de seguridad, tanto si eres principiante como si eres un ciclista experimentado. MOVE Santa Barbara se encargará de las revisiones previas para evitar accidentes no vehiculares, seguidas de un recorrido por la vía para practicar el manejo seguro de las bicicletas eléctricas y una vuelta por el vecindario.

Se recomienda la inscripción anticipada en movesbcounty.org/events – para participar debes tener al menos 10 años de edad. Hay plazas limitadas disponibles y por orden de llegada. Por favor, trae tu bicicleta eléctrica y un casco.

Nuevas leyes de seguridad para bicicletas eléctricas en 2026

Hay nuevas leyes relacionadas con las bicicletas eléctricas que deberías conocer bajo el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 544.

• Las bicicletas eléctricas deben tener un reflector rojo o una luz roja fija o intermitente con reflector incorporado en la parte trasera durante todas las horas de funcionamiento, no solo en la oscuridad como exigía la ley anteriormente.

• Los padres pueden ser multados y sancionados por las infracciones de su hijo menor de la bicicleta eléctrica, incluyendo circular sin el equipo de seguridad necesario o conducir una bicicleta eléctrica insegura o ilegal. Esta nueva disposición aclara la responsabilidad parental y se basa en las secciones existentes del Código de Tránsito de California que ya responsabilizan a los padres cuando los menores conducen vehículos ilegalmente.

• Asegúrate de que tu bicicleta eléctrica cumple con la definición de bicicleta eléctrica. Existen muchos dispositivos eléctricos que parecen bicicletas eléctricas, sin embargo, no encajan en la definición de bicicleta eléctrica. El Proyecto de Ley del Senado (SB) 586 creó una nueva definición de vehículo para motocicletas eléctricas todoterreno, que deben estar registradas como vehículos todoterreno. Muchos dispositivos eléctricos entran dentro de esta nuevadefinición de vehículo. Las bicicletas eléctricas se definen como una bicicleta equipada con pedales totalmente operativos y un motor eléctrico que no supera los 750 vatios. Existen tres clasificaciones: Clase 1, Clase 2 y Clase 3. Descubre más sobre las clasificaciones aquí: https://www.calbike.org/california-e-bike-classifications.

Las medidas que puedes tomar para asegurarte de estar seguro al conducir una bicicleta

eléctrica incluyen:

• Revisa la batería, los frenos, la cadena y la presión de los neumáticos antes de conducir.

• Llevar casco y ropa visible, ya seas piloto o pasajero.

• Vigilar tu velocidad conduciendo despacio y con respeto por caminos de uso múltiple o donde haya peatones.

• Conduciendo de forma previsible, usando señales manuales y manteniendo el contacto visual para comunicar tus movimientos con otros vehículos.

• Evitar enviar mensajes, hablar por teléfono o escuchar música alta mientras se monta.

• Obedecer las señales de tráfico, semáforos y leyes de tráfico tal y como se exige a los coches.

Gracias por hacer tu parte para asegurar que nuestros ciclistas de bicicletas eléctricas estén seguros.