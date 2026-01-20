Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — ¿Buscas el amor en esta temporada de San Valentín? Servicios Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCAS, por sus siglas en inglés) y Bunnies Urgently Needing Shelter (BUNS, por sus siglas en inglés) invitan a la comunidad a encontrar «algún conejito» (o cerdito) al que amar durante una promoción especial: las tasas de adopción de nuestros conejos y cobayas quedan suspendidas hasta el 15 de febrero de 2026. ¡Ayuda a estos animales dóciles y sociables a encontrar un hogar lleno de amor!

Los conejos y los conejillos de Indias son conocidos por su dulce personalidad, su tranquila compañía y el fuerte vínculo que establecen con sus dueños. Los conejos y conejillos de Indias en adopción pueden visitarse de martes a domingo, de 10 a. m. a 5 p. m., en los refugios de Servicios Animales del Condado y en nuestra agencia asociada, BUNS.

Muchos ya están listos para irse a casa con alguien especial, ¡y ese alguien podrías ser tú!

Lugares de adopción:

• Refugio Santa Barbara

5473 Overpass Road, Santa Barbara

• Refugio Lompoc

1501 W. Central Avenue, Lompoc

• Refugio Santa Maria

548 W. Foster Road, Santa Maria

Se anima a los miembros de la comunidad a que se acerquen, conozcan a los animales y se enamoren de ellos. Tanto si adoptas uno como si te llevas a casa una pareja unida, esta es la temporada perfecta para regalar a una pequeña mascota una gran historia de amor.

«Las mascotas pequeñas suelen pasar desapercibidas, pero son compañeros increíbles», afirma Sarah Aguilar, directora de Servicios Animales. «Esta promoción tiene como objetivo celebrar el amor en todas sus formas y dar a estos animales el final feliz que se merecen». Para obtener más información sobre los animales en adopción y el horario del refugio, visite el sitio web de los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara en https://www.countyofsb.org/415/Animal-Services o siga a SBCAS en las redes sociales.

Acerca de los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara:

Santa Barbara County Animal Services es la principal organización de bienestar animal del condado de Santa Bárbara, que cuida cada año a más de 6000 mascotas en sus refugios y a miles de familias de toda la comunidad. SBCAS se dedica a promover la tenencia responsable de mascotas y a proporcionar servicios integrales de cuidado animal para mejorar la vida tanto de las mascotas como de las personas de la comunidad. A través de diversos programas e iniciativas, la organización se esfuerza por garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los animales. http://www.sbcanimalservices.org

Acerca de los conejos que necesitan urgentemente un refugio:

BUNS, en funcionamiento desde 1992, es una corporación independiente sin ánimo de lucro dedicada al cuidado y bienestar de conejos y cobayas. BUNS trabaja para encontrar hogares permanentes para conejos y cobayas y educa al público sobre el cuidado de sus cobayas y conejos de compañía. Además de la búsqueda de adopciones y recursos para su cuidado, BUNS también ofrece servicios de corte de uñas, venta de heno y enriquecimiento para mascotas a través de sus horas felices y días de campo. https://bunssb.org/