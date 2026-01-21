Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 20 de enero de 2026 – Súbete a tu e-bike y únete a nosotros para la Clase Comunitaria de Habilidades y Paseo en Grupo este sábado, 24 de enero de 1:00 a 3:00 p.m., en el Goleta Valley Junior High School (6100 Stow Canyon Road). El evento, organizado por MOVE Santa Bárbara y la ciudad de Goleta, forma parte de la Semana de Concienciación sobre la Seguridad de las Bicicletas Eléctricas que se celebra ahora (del 19 al 25 de enero de 2026). Es una gran oportunidad para que los conductores nuevos y experimentados se sientan más cómodos con sus bicicletas eléctricas y aprendan consejos importantes de seguridad.

Se recomienda la inscripción anticipada en https://movesbcounty.org/events. Hay plazas limitadas disponibles y por orden de llegada. Para participar, debes tener al menos 10 años, llevar tu propia bicicleta eléctrica y casco. MOVE Santa Barbara se encargará de las revisiones previas para evitar accidentes no vehiculares, seguidas de un recorrido por la vía para practicar el manejo seguro de las bicicletas eléctricas y un paseo por el vecindario.

Calendario del 24 de enero:

• 1:00 – Registro/Registro

• 1:30 – Consejos de seguridad

• 1:45 – Curso de Habilidades

• 2:30 – Paseo comunitario en bicicleta eléctrica

• 3:00 – Cierre de Evento

Este evento cerrará las actividades de la Semana de Concienciación sobre la Seguridad de las Bicicletas Eléctricas. La semana incluye una proclamación en la reunión del Ayuntamiento de Goleta esta noche, 20 de enero, junto con actividades que incluyen la distribución de cascos en las escuelas locales: Goleta Valley Junior High, Dos Pueblos High School y San Marcos High School.

La Clase de Habilidades y el Paseo en Grupo de E-Bike es una forma divertida e informativa de mejorar tus habilidades y adquirir valiosos conocimientos de seguridad. Tanto si eres principiante como si eres un ciclista experimentado en e-bike, esperamos verte allí ESTE sábado. ¡No olvides traer tu casco!