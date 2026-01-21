Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

ANTA BÁRBARA, CA – 21 de enero de 2026



El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara abrirá las inscripciones para todos los campamentos de verano en línea a las 9:00 a. m. del miércoles 4 de febrero. Las familias podrán elegir entre 15 campamentos para niños de 5 a 17 años, con temas como arte, negocios, ingeniería, artes escénicas, deportes y seguridad acuática. Se ofrecen opciones de medio día y día completo.

Miércoles 4 de febrero de 2026, a las 9:00 a. m.



Se anticipa que algunos campamentos se llenen el mismo día de inscripción, por lo que se recomienda a padres y tutores crear sus cuentas con anticipación para garantizar la mejor experiencia de registro.

Los campamentos de Parques y Recreación tienen un costo aproximado de $4 a $17.50 por hora, con la mayoría promediando entre $12 y $15 por hora. Las familias elegibles pueden recibir becas para enviar a sus hijos a campamento sin costo. Las becas son financiadas por donaciones a la Fundación PARC y se distribuyen a través del programa Campership Alliance de SBPAL. Las familias interesadas pueden conocer los requisitos de elegibilidad y cómo aplicar en Campership Alliance de SBPAL (SBPAL.org/campership-alliance).

Además de las becas, el Departamento de Parques y Recreación continuará ofreciendo el programa Summer Fun, que brinda siete semanas de cuidado infantil gratuito para familias elegibles que no pueden costear un campamento de verano.

Los campamentos y programas de verano también ofrecen importantes oportunidades de desarrollo para adolescentes y jóvenes adultos locales. El programa gratuito de Asistente Junior permite a adolescentes de 13 a 17 años acumular horas de servicio voluntario y fortalecer sus habilidades de liderazgo mientras apoyan a los consejeros en las actividades diarias. Los adolescentes mayores y jóvenes adultos también pueden acceder a oportunidades remuneradas como consejeros de campamento, especialistas en inclusión, instructores de natación y salvavidas en piscinas y playas.

Las familias pueden obtener más información sobre los campamentos, becas e inscripciones en Campamentos de Verano (SantaBarbaraCA.gov/Camps).