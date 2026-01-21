Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 15 de enero de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el nombramiento de Caroline “Carrie” Paine como la nueva Gerente de Vivienda y Servicios para Personas sin Hogar. Este puesto, anteriormente denominado Gerente de Vivienda y Servicios Humanos, refleja el enfoque ampliado de la Ciudad para atender las necesidades de vivienda y la situación de las personas sin hogar en nuestra comunidad. Carrie reportará directamente a Anthony Valdez, Subasistente de la Ciudad (Deputy City Administrator), quien dirige la Oficina de Vivienda y Vitalidad Comunitaria de la Ciudad.

Carrie cuenta con amplia experiencia en servicios para personas sin hogar e iniciativas de vivienda. Más recientemente, se desempeñó como directora ejecutiva y directora de Operaciones de HAMIC en Santa María, donde brindó liderazgo estratégico a programas enfocados en la falta de vivienda, la recuperación de adicciones, la estabilización de la salud mental y la reintegración en la justicia penal. Su labor incluyó impulsar el desarrollo de viviendas transitorias y de apoyo, liderar colaboraciones entre múltiples agencias y garantizar resultados medibles para los clientes bajo las iniciativas Cal-AIM de California.

Posee un A.A. en Estudios Globales por el Santa Barbara City College y una Licenciatura en Estudios de Paz y Conflictos por la Universidad de California, Berkeley. Su profundo conocimiento de los programas de vivienda y sus sólidas alianzas regionales serán invaluables al asumir este puesto ampliado.

Como Gerente de Vivienda y Servicios para Personas sin Hogar, Carrie supervisará la División de Vivienda y Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad, que administra programas de vivienda asequible, iniciativas de respuesta a la falta de vivienda y servicios comunitarios esenciales. Esto incluye la administración de programas como Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), Socios de Inversión HOME y el Plan de Acción de Vivienda y Personas sin Hogar de la Ciudad. Carrie también liderará esfuerzos para fortalecer alianzas, garantizar el cumplimiento de regulaciones estatales y federales, y desarrollar estrategias para ampliar las oportunidades de vivienda y reducir la falta de vivienda en Santa Bárbara.

La Administradora de la Ciudad, Kelly McAdoo, Administradora de la Ciudad (City Administrator), expresó su entusiasmo por el nombramiento, “El liderazgo comprobado de Carrie y su compromiso con servir a poblaciones vulnerables la convierten en una incorporación excepcional a nuestro equipo. Su experiencia en el desarrollo de soluciones habitacionales y en la coordinación de esfuerzos entre múltiples agencias fortalecerá la capacidad de la Ciudad para abordar la falta de vivienda y ampliar las oportunidades de vivienda asequible para nuestros residentes.”

Carrie comenzó su labor en la Ciudad el lunes 12 de enero. En las próximas semanas, se reunirá con el personal de la Ciudad, socios comunitarios y partes interesadas para avanzar en el Plan de Acción de Vivienda y Personas sin Hogar y en las iniciativas relacionadas.