(SANTA BÁRBARA, California) – El Condado de Santa Bárbara está tomando medidas importantes para que su sistema de planificación y zonificación sea más eficiente, predecible y fácil de usar. El martes 27 de enero de 2026, la Junta de Supervisores considerará un nuevo conjunto de enmiendas a ordenanzas destinadas a agilizar la revisión de permisos, manteniendo al mismo tiempo la protección del carácter de la comunidad y los recursos ambientales.

Las propuestas de enmiendas para la agilización de ordenanzas y provisión de vivienda forman parte de un esfuerzo mayor para modernizar las ordenanzas de zonificación del Condado. El objetivo es lograr que el proceso de permisos sea más claro y rápido para los residentes, propietarios de viviendas y negocios, sin comprometer la seguridad, la protección del medio ambiente o la calidad del desarrollo.

La iniciativa de agilización del Condado se está implementando en tres fases, enfocándose en reducir la complejidad innecesaria, mejorar la transparencia y generar resultados más consistentes.

Fase uno: (aprobada en 2025) actualizó y modernizó las regulaciones de iluminación y señalización del Condado y eliminó el antiguo distrito de zonas de centros comerciales.

Fase dos: (a consideración para el 27 de enero) representa un paso importante en la simplificación de la revisión de permisos. Las mejoras clave incluyen:

• Aprobaciones más rápidas para proyectos de bajo impacto (como prórrogas de tiempo, pequeñas modificaciones, permisos de uso condicional menores y planes de desarrollo menores) al transferirlos a revisiones simplificadas a nivel de personal administrativo.

• Apelaciones limitadas para proyectos menores en los que la discreción para la toma de decisiones es mínima.

• Procedimientos estandarizados para los requisitos de notificación y fechas de vencimiento de permisos, facilitando la comprensión y aplicación de las reglas.

• Código de zonificación más limpio, eliminando disposiciones obsoletas, reduciendo redundancias y ofreciendo explicaciones más claras sobre cuándo y cómo se aplican las regulaciones.

Se espera que estos cambios acorten los tiempos de revisión, reduzcan los costos y mejoren la experiencia del usuario, manteniendo los estándares de diseño y protección ambiental.

La fase dos también incluye actualizaciones que respaldan las metas de vivienda identificadas en el Elemento de Vivienda del Condado. Estos cambios modernizan las zonas comerciales para permitir un mayor desarrollo de uso mixto y ajustan los estándares en zonas multifamiliares, como la altura, reducción de distancias y espacios abiertos, para apoyar mejor la vivienda en las densidades planificadas.

Fase tres, que se presentará a finales de este año, incluirá actualizaciones adicionales de zonificación para reducir aún más los requisitos de permisos en ciertos proyectos y ampliar el uso de aprobaciones objetivas y simplificadas. Este esfuerzo, dirigido a propietarios de viviendas y negocios, reducirá aún más los plazos de tramitación y brindará mayor certeza y previsibilidad a los solicitantes, ya sea un propietario que solicita una pequeña ampliación o una nueva empresa que busca establecerse en un edificio comercial.

Permisos de construcción bajo demanda ya disponibles

Además de las actualizaciones de ordenanzas de zonificación, el Condado ha tomado medidas concretas para mejorar el servicio al cliente y la eficiencia a través de la ampliación de los permisos de construcción bajo demanda. Los propietarios de vivienda ahora pueden obtener permisos inmediatos en línea para mejoras habituales, tales como el reemplazo de calentadores de agua, actualizaciones de paneles eléctricos, cambio de techos, instalación de paneles solares y mejoras en línea de gas, agua y alcantarillado. Desde el lanzamiento de este programa, el Condado ha emitido más de 3 500 permisos de construcción bajo demanda, brindando un servicio más rápido y garantizando la seguridad mediante las inspecciones requeridas.

Para muchos propietarios de vivienda, estas mejoras continuas significan aprobaciones más rápidas, costos más bajos y mayor certeza al realizar mejoras en sus propiedades.

A través de este enfoque reflexivo y gradual, el Condado de Santa Bárbara está construyendo un sistema de planificación y permisos que funciona mejor para la comunidad, apoya la vitalidad económica y de vivienda y protege las cualidades que hacen del condado un gran lugar para vivir, trabajar y hacer negocios.

Para obtener más información sobre la reunión de la Junta de Supervisores del martes 27 de enero de 2026 en 105 East Anapamu Street (4th floor) (4.° piso), Santa Bárbara, y las enmiendas propuestas a las ordenanzas, visite County of Santa Barbara – File #: 25-01069

Para obtener más información sobre cómo presentar una solicitud de permiso de planificación y construcción, visite: solicitudes y formularios de permisos de planificación y construcción | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio web oficial