(SANTA BARBARA, Calif.)– El Condado de Santa Bárbara invita a los miembros de la comunidad a participar en el desarrollo continuo de su Plan Estratégico de Desvío para Justicia de Adultos. Basado en los comentarios recopilados durante los foros comunitarios realizados en octubre de 2025, el borrador del plan se centra en construir un sistema de desvío coordinado en todo el condado que amplíe las alternativas a la encarcelación, al mismo tiempo que promueva la responsabilidad, el tratamiento y el acceso a los servicios.

Se anima a los miembros de la comunidad a asistir a las próximas sesiones en persona o virtuales para revisar el borrador del plan y proporcionar retroalimentación. Estas sesiones ofrecerán una oportunidad para conocer más sobre los objetivos y estrategias propuestos y para compartir perspectivas que ayudarán a dar forma al plan final.

La participación en persona se ofrece en inglés. La participación virtual está disponible tanto en inglés como en español.

Las sesiones serán facilitadas por RDA Consulting en nombre del Condado de Santa Bárbara. Las sesiones están programadas de la siguiente manera:

Lompoc – 9 de febrero del 2026, a las 12:00 p.m.

• En persona (Ingles)

Biblioteca de Lompoc, Galería Grossman

501 E. North Ave., Lompoc, CA 93436

• Virtual (Ingles)

Zoom:https://us06web.zoom.us/j/83685870317?pwd=5Lq5G3aKOSoLbRWbmkfYUCNo8vvuRP.1 (Meeting ID: 836 8587 0317)

• Virtual (Español)

Zoom:https://us06web.zoom.us/j/82715858749?pwd=LiB3sVJHyNjrOuSAzOZCtYn8bj1BEM.1 (Meeting ID: 827 1585 8749)

Santa Maria – 9 de febrero del 2026, a las 5:00 p.m.

En persona (Ingles)

Biblioteca Central de Santa Maria, Sala Learning Center

421 S. McClelland St., Santa Maria, CA 93454

• Virtual (Ingles)

Zoom:https://us06web.zoom.us/j/81487158478?pwd=v0MeaoCNc4GUkt25Oo5n Aj9TfBGgAy.1 (Meeting ID: 814 8715 8478)

• Virtual (Español)

Zoom:https://us06web.zoom.us/j/86250427933?pwd=aqbHFBG5b473jGbhFlOAGInFDeXmI6.1 (Meeting ID: 862 5042 7933)

Santa Barbara – 10 de febrero del 2026, a las 4:00 p.m.

• En persona (English)

Biblioteca Eastside de Santa Barbara, Sala MLK

1102 E. Montecito St., Santa Barbara, CA 93103

• Virtual (Ingles)

Zoom:https://us06web.zoom.us/j/87211569876?pwd=QSDV7jJWayBqw7a6lmy6ItZtlIrLCf.1 (Meeting ID: 872 1156 9876)

• Virtual (Español)

Zoom:https://us06web.zoom.us/j/85329084719?pwd=KjyMlHFgv6F41SaFcto6d2RmlzNyna.1 (Meeting ID: 853 2908 4719)

Sesión Virtual – 19 de febrero del 2026, a las 4:00 p.m.

• Virtual (Ingles)

Zoom:https://us06web.zoom.us/j/84975421095?pwd=vblgA1lbBoRGMReVbIQGsBezGlXs17.1 (Meeting ID: 849 7542 1095)

• Virtual (Español)

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83726481369?pwd=PJkOOSiKSbrARzgU2ptLnvGP1gPrmH.1 (Meeting ID: 837 2648 1369)

Para obtener más información sobre el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Santa Bárbara, visite http://www.sbprobation.org.