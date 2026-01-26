Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 23 de enero de 2026

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara se complace en invitar a todos los adolescentes de los grados 7 a 12 a su próxima Orientación de servicios bibliotecarios para adolescentes. Este evento divertido e informativo les presentará a los adolescentes todo lo que la biblioteca tiene para ofrecer, incluyendo oportunidades de servicio comunitario, programas especiales y recursos que apoyan el éxito académico y las metas profesionales a futuro. Los participantes también tendrán la oportunidad de obtener una tarjeta de la biblioteca, conocer al personal bibliotecario y descubrir cómo la biblioteca puede ayudarles a aprender, crear y conectarse. Se ofrecerán bocadillos.

Los estudiantes de secundaria interesados en participar en el consejo asesor de adolescentes (T.A.B. por sus siglas en inglés) para el año académico 2025–2026 deben asistir a esta orientación para ser parte de los miembros de T.A.B. Las personas interesadas también deberán completar una solicitud.

Orientación de servicios bibliotecarios para adolescentes

Martes, 27 de enero de 2026

De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sala Island de la Biblioteca Central (en el 40 E. de la calle Anapamu)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Para obtener más información, visite Orientación de servicios bibliotecarios para adolescentes.

Para obtener más información, visite Consejo asesor de adolescentes.