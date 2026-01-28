Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CALIF.– La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG) está aceptando solicitudes para mini-becas de hasta $700 cada una para financiar las actividades de CycleMAYnia durante el Mes Nacional de la Bicicleta en mayo de 2026.

La fecha límite para solicitar financiación y enviar cualquier actividad relacionada con el mes de la bicicleta al calendario comunitario de CycleMAYnia es el 27 de febrero, lo que da tiempo a particulares, empleadores, grupos comunitarios y organizaciones para planificar eventos relacionados con el ciclismo que promuevan la seguridad, la educación, el transporte sostenible y la mejora de la salud física y mental.

“Cuando la gente pregunta cómo son realmente las inversiones en transporte de la Medida A, CycleMAYnia es un gran ejemplo”, dijo Marjie KIRN, directora ejecutiva de SBCAG. “Estas subvenciones convierten la financiación en experiencias que las familias, los vecinos y los compañeros de trabajo pueden disfrutar juntos, al tiempo que apoyan la educación sobre el uso de la bicicleta y hacen que las actividades ciclistas sean visibles, accesibles y divertidas”.

Las actividades de CycleMAYnia son desarrolladas por la comunidad y diseñadas para la comunidad, en colaboración con SBCAG.

“A veces son las pequeñas cosas —bocadillos , premios o volantes— las que hacen posible una actividad”, dijo Peter Williamson, planificador de transporte de SBCAG. “Estas mini subvenciones brindan a los organizadores locales el apoyo que necesitan para convertir sus ideas en actividades ciclistas reales que educan, conectan y benefician a sus comunidades.”

CycleMAYnia 2026 llevará por lema “Pedal Forward” (Pedalea Hacia Adelante), destacando los esfuerzos para impulsar una región más conectada, saludable y favorable al uso de la bicicleta.

Se espera que vuelvan los eventos populares, como el Paseo por los Murales de Cinco de May Chicano Culture de Santa Barbara, el Desfile de Bicicletas de Guadalup, el Paseo de los Alcaldes, el Paseo de Trail Mix, el Paseo de Ir in Bicicleta por Helado, y Reparacion de Bicicletas.

Para fomentar la participación inclusiva, Cycling Without Age ofrecerá triciclos pilotados sin costo alguno para las personas con movilidad reducida que deseen participar en una actividad de CycleMAYnia. Cada triciclo puede transportar a dos personas en un asiento corrido o a una persona en silla de ruedas.

CycleMAYnia cuenta con el apoyo de la Medida A, el impuesto sobre las ventas de medio centavo para el transporte en todo el condado, y de patrocinadores locales. Hay oportunidades de patrocinio disponibles para 2026. Las mini-subvenciones están abiertas a solicitantes mayores de 18 años para actividades que comiencen y terminen en el condado de Santa Bárbara, y las inscripciones en el calendario comunitario están abiertas a las empresas locales y al público, con o sin solicitud de mini- subvención.

Para obtener más información, visite http://www.cyclemaynia.org o póngase en contacto con SBCAG en el (805) 600-4477 o en info@sbcag.org.

HISTORIA DE CYCLEMAYNIA

Fundada en 2009, CycleMAYnia comenzó como una iniciativa comunitaria para fomentar una cultura ciclista más sólida en el condado de Santa Bárbara. Inspirada por eventos y programas de comunidades fuera del condado de Santa Bárbara, la SBCAG involucró a organizaciones comunitarias y a la comunidad ciclista como socios para crear y gestionar conjuntamente un calendario dinámico de actividades que celebran el Mes Nacional de la Bicicleta cada mes de mayo. Desde entonces, CycleMAYnia ha ampliado el acceso al ciclismo, llegando a nuevos ciclistas y a comunidades más diversas en todo el condado, y conectando a las personas con la alegría y los beneficios de la bicicleta.