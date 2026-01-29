Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — El Departamento de Salud del Condado de Santa Barbara, en coordinación con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) y los socios de la Alianza de Salud de la Costa Oeste, respalda el Calendario de Vacunación Infantil y Adolescente Recomendado 2026 de la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés). Las recomendaciones de la AAP se basan en una revisión exhaustica de la mejor evidencia científica disponible, utilizando un proceso llamado Evidencia para Recomendaciones, con el fin de garantizar que las vacunas continúen cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, eficacia y que bien responden a las necesidades de salud de los niños y adolescentes.

El Departamento de Salud reafirma su compromiso de proteger la salud y bienestar de la comunidad a través de la promoción de la vacunación a tiempo y acceso a las vacunas para todas las familias. Las vacunas han desempeñado un papel fundamental en la protección de generaciones contra enfermedades graves como la poliomielitis y el sarampión, enfermedades que hoy son poco frecuentes gracias a las altas tasas de vacunación. Las vacunas actuales, de acuerdo con las recomendaciones de la AAP, reflejan el continuo avance de la ciencia médica y sirven como un recordatorio de lo que es posible cuando las comunidades trabajan juntas para protegerse mutuamente.

Con la aprobación del Proyecto de Ley de la Asamblea 144 (2025), California continúa reafirmando su compromiso de garantizar que todas las personas en el estado tengan acceso a vacunas seguras y eficaces. Todas las vacunas infantiles seguirán estando disponibles y cubiertas por los seguros médicos públicos y privados.

El Departamento de Salud del Condado de Santa Barbara respalda estos esfuerzos y continúa colaborando con proveedores de atención médica, escuelas y socios comunitarios para promover la confianza en las vacunas y el acceso a ellas en todo el Condado de Santa Barbara.

“El Departamento de Salud del Condado anima a los padres, madres y cuidadores a conversar con el pediatra de su hijo o hija sobre las vacunas recomendadas y a asegurarse de que los niños y adolescentes estén al día según el calendario de vacunación 2026 de la AAP”, declaro el Dr. Henning Ansorg, Oficial de Salud del Condado.

Para obtener más información sobre las vacunas recomendadas y los calendarios de vacunación, visite el sitio web del Programa de Vacunas del Condado de Santa Barbara en: https://www.countyofsb.org/1637/Immunization.