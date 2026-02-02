Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 2 de febrero de 2026 – Prepárate para mostrar un cariño serio a tu vecindario porque el 3er Mes Anual de Limpieza Autoguiada de Embellece Goleta ya está oficialmente aquí. Tanto si eres un eco-guerrero en solitario, un dúo dinámico o un equipo familiar, necesitamos que tu ayudes a mantener a Goleta hermosa durante todo el mes.

Aquí está el trato: Olvídate de los eventos de la primera hora de la mañana. ¡Esto es limpieza a tu horario! Durante todo el mes de febrero, se recomienda recoger la basura cuando y donde te resulte más conveniente (solo recuerda limitarte a los espacios públicos o a la propiedad privada solo con permiso). Ya sea una recogida rápida de 10 minutos mientras paseas al perro o una hora dedicada en tu parque favorito, ¡cada trozo de basura marca la diferencia!

¡Captura, etiqueta e inspira!

¡Queremos ver tus esfuerzos! Mientras estás haciendo brillar a Goleta, tomate un selfie o foto de equipo de limpieza.

• Publícalo en tus redes sociales

• Etiquetanos @cityofgoleta

• Usa el hashtag #BeautifyGoleta

¡Compartiremos tus publicaciones para inspirar a otros a salir y mostrar su amor por la comunidad!

¿Alguien dijo premios?

¡Sí! No se trata solo de la cálida y agradable sensación de hacer el bien; ¡También tenemos premios! Cuando termines una limpieza, reporta tus resultados usando nuestro formulario en línea. Cada vez que registras una de tus limpiezas, recibes una entrada para nuestro sorteo de premios al fin del mes.

Los premios serán:

1. Sorteo del Gran Premio: Abierto a todos los participantes (¡3 ganadores elegidos al azar!)

2. El Levantador Pesado: Premio por recoger la mayor cantidad de basura por peso (1 ganador)

3. The Frequent Cleaner: Premio al mayor número de limpiezas individuales reportadas durante el mes (1 ganador)

¡Los ganadores se anunciarán a principios de marzo de 2026!

Prepárate y mantente seguro

¿Necesitas equipo? ¡No dejes que la falta de equipo te detenga! La ciudad tiene recogedores debasura, guantes, bolsas y cubos disponibles para préstamo gratuito. Envía un correo electrónico a EnvironmentalServices@cityofgoleta.gov para programar una hora para venir a recoger el equipo.

La seguridad es prioridad:Antes de salir, consulta nuestraHoja de TrucosyGuía de Seguridad para la Limpieza Autoguiada.

¿Listo para empezar? Visita http://www.CityofGoleta.org/BeautifyGoleta para registrarte, denunciar tu basura y obtener más información. ¡Hagamos de este febrero el más limpio hasta ahora!