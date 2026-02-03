El Departament de Salud Actualiza Advertencia Contra el Consumo de Setas Silvestres Recogidas

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) – El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara ha emitido una advertencia actualizada sobre los peligros de consumir setas silvestres recolectadas un reporte del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés), de que las recientes lluvias han contribuido al crecimiento generalizado de setas venenosas en todo California, lo que ha aumentado significativamente el riesgo de exposición accidental. Dado que las setas venenosas se confunden fácilmente con setas comestibles, se debe evitar la recolección de setas.

Entre el 18 de noviembre y el 18 de enero, el Sistema de Control de Envenenamientos de California (CPCS, por sus siglas en inglés) ha identificado 39 casos hospitalizados, incluyendo 4 muertes y 3 trasplantes de hígado relacionados con el brote actual. Los casos se han reportado en a lo largo del norte de California y la costa central, abarcando regiones desde Sonoma hasta San Luis Obispo. Las personas afectadas varían en edad desde los 19 meses hasta los 67 años e incluyen grupos familiares, así como casos individuales.

Las setas venenosas pueden tener el mismo aspecto y sabor que las setas comestibles. Algunas pueden parecerse a las setas que se compran en el supermercado. Además, las personas recién llegadas a California que están acostumbradas a recolectar hongos en su país de origen pueden confundir los hongos venenosos de California con hongos comestibles recolectados o cultivados en su país natal. Los recolectores de California corren un gran riesgo.

«Incluso los recolectores de setas experimentados pueden cometer errores peligrosos», afirmó el Dr. Henning Ansorg, responsable de salud pública. «Dadas las recientes lluvias y los graves casos registrados en todo el estado, recomendamos encarecidamente a los residentes que eviten consumir setas silvestres durante este periodo de alto riesgo».

Cómo mantenerse seguro:

• La mejor manera de mantenerse a salvo es NO COMER setas silvestres

• Evite comer setas recogidas por amigos o familiares

• Vigile los niños: la mayoría de los envenenamientos afectan a menores de 6 años

• Vigile a las mascotas – los animales también pueden envenenarse

• Compre setas en tiendas de alimentación y minoristas de confianza

• Las setas venenosas son tóxicas aún después de cocinar, hervir, congelar o secar

Síntomas de envenenamiento por hongos:

Los síntomas de envenenamiento por hongos de la muerte suelen aparecer entre 6 y 24 horas después de la ingestión y pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea aguada, dolor abdominal y deshidratación. Puede que los síntomas mejoren un poco antes de que el daño en el hígado se ponga grave. Si alguien tiene síntomas graves como vómitos que no paran, diarrea con sangre, confusión o dolores fuertes en el estómago, llame al 911 de inmediato.

Qué hacer si es posible que haya comido una seta venenosa

• Si sospecha que ha sufrido una intoxicación por hongos, busque atención médica de inmediato o comuníquese con la línea directa de Sistema de control de envenenamientos de Californiaal 1-800-222-1222, las 24 horas del día.

• Si una mascota ha comido un hongo silvestre, comuníquese con un veterinario o con

el Centro de Control de Intoxicaciones Animales de la ASPCA al 1-888-426-4435.

• Cuando vaya al hospital: Lleve consigo cualquier hongo que no se haya comido, si es posible. Para conservar el hongo, colóquelo en una bolsa de papel o papel encerado (no plástico) y refrigérelo. Si no tiene el hongo, pueden ser útiles las fotos del hongo (incluyendo su sombrero, tallo y parte inferior).

Cómo tratar las setas venenosas:

• Aunque tocar una seta venenosa no suele suponer ningún riesgo, lávese siempre las manos después de tocarlas.

• Para deshacerse de las setas venenosas: métalas en una bolsa hermética y tírelas a la basura normal. No las eche al compost doméstico.

County Health insta a los residentes a no recolectar ni consumir hongos silvestres.

Para obtener más información, visite la página de hongos silvestres venenosos del CDPH en https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/Pages/EIS/Poisonous-Mushrooms-SPAN.aspx.