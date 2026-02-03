Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 3 de febrero de 2026 – La Ciudad de Goleta, Ellwood Friends y Santa Barbara Bucket Brigade invitan a los miembros de la comunidad de todas las edades a unirse a días de voluntariado en la reserva natural y el santuario de mariposas de Ellwood Mesa. Juntos, cuidaremos el paisaje que sostiene a las mariposas monarca y a otros animales locales, mientras mejoramos la salud y la resiliencia de este valioso espacio abierto.

Los voluntarios plantarán árboles y plantas que apoyan el hábitat, eliminarán especies invasoras y conocerán la ecología única de Ellwood mediante trabajos prácticos de restauración.

Próximas Jornadas de Voluntariado los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

• 7 de Febrero

• 14 de Marzo

• 18 de Abril

Ellwood Mesa es uno de los lugares de invernada de monarca más importantes de California. El número de monarcas varía de un año a otro, pero el cuidado del hábitat ahora ayuda a garantizar las mejores condiciones para que la fauna vuelva y prospere.

Este proyecto apoya múltiples beneficios para la comunidad, entre ellos:

• Restauración y mejora del hábitat de las monarcas

• Reducir el riesgo de incendios forestales mediante una gestión cuidadosa de la vegetación

• Construir conexión comunitaria mediante la gestión compartida

• Ofrecer formación en aprendizaje y restauración al aire libre para toda la familia

Las actividades de voluntariado pueden incluir

• Plantación de árboles

• Plantación de plántulas autóctonas

• Educación, instalación y reparación de riego por goteo

• Eliminación de plantas invasoras

¿Por qué unirse?

Aire fresco, ejercicio ligero, nuevas conexiones y la satisfacción de hacer progresos visibles en un lugar que nuestra comunidad adora.

Regístrate aquí: https://bucketbrigade.volunteerhub.com/vv2/lp/ellwoodmesa