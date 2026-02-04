Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Rachel accepting her Certificate of Recognition; Pictured left-to-right: Councilmember Stuart Kasdin (District 4), Councilmember James Kyriaco (District 2), Mayor Paula Perotte, Rachel McDonald of Fitness with Rachel, Councilmember Luz Reyes-Martín (District 1) and Mayor Pro Tempore Jennifer Smith (District 3)

Rachel in Council Chambers with her family, friends and clients

Rachel accepting the Certificate from Mayor Perotte

GOLETA, CA, 4 de febrero de 2026 – La ciudad se enorgullece de anunciar que Fitness with Rachel ha sido seleccionada para el Programa de Reconocimiento Empresarial de la Ciudad, que celebra a los negocios de Goleta por sus logros destacados y contribuciones únicas a la comunidad. Estos negocios ayudan a forjar la identidad de Goleta, fortalecen nuestra economía y enriquecen a la comunidad.

Fitness with Rachel fue elegida por su éxito como negocio de propiedad de mujer y su dedicación a mejorar la vida de personas mayores y residentes a través de Goleta. En la reunión del Ayuntamiento del 3 de febrero de anoche, la alcaldesa Perotte entregó a la propietaria Rachel McDonald un certificado de premio.

“Fitness with Rachel ejemplifica el espíritu de Goleta: innovadora, cariñosa y comprometida con la salud comunitaria. Estamos orgullosos de honrar el trabajo de Rachel y el impacto positivo que tiene en nuestros residentes”, dijo la alcaldesa Paula Perotte.

Propiedad y operada por Rachel McDonald, Fitness with Rachel ofrece programas de salud para mayores; programas de ejercicios contra el cáncer adaptados individualmente para abordar la fatiga, el dolor y otros problemas relacionados con el cáncer; fortalecimiento de clases; Clases de salud exprés y más. Rachel posee varias certificaciones, entre ellas:

• Certificación Primaria de Ejercicio en Grupo (Asociación Americana de Aeróbic y Fitness)

• Certificaciones de entrenador personal, fitness para personas mayores y nutrición fitness (Concejo Americano de Ejercicio)

• Certificación Avanzada en Especialista en Ejercicio Oncológico (Instituto de Entrenamiento en Ejercicio Oncólico)

Rachel está profundamente comprometida con la salud de sus clientes, diciendo: “Después de ver cómo el cáncer cambiaba para siempre la vida de numerosos amigos y familiares, ofrecer este servicio a nuestros pacientes y supervivientes locales de cáncer es especialmente gratificante para mí.” Sus clases, incluidas clases temáticas como Bailando a través de las décadas, se centran tanto en el bienestar físico como mental y están pensadas para fomentar la comunidad y la conexión.

El Programa de Reconocimiento Empresarial honra a las empresas trimestralmente. Lee más sobre los requisitos de elegibilidad y nomina un negocio hoy mismo en la página web del Programa de Reconocimiento Empresarial. Las nominaciones están abiertas al público y se aceptan autonominaciones. Haga clic aquí para obtener el formulario de nominación en español. Haz clic aquí para el formulario de nominación en inglés.