Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.
GOLETA, CA, 5 de febrero de 2026 – El Día de San Valentín está casi aquí, y es el momento perfecto para mostrar un poco de amor a los muchos negocios que consideran Goleta su hogar. Comprar localmente ayuda a fortalecer nuestra economía, apoya a vecinos y familias, y preserva el carácter único que hace especial a Goleta.
Con más de 1.000 negocios locales listados, http://www.GoodLandGoodShopping.com es tu recurso de referencia para descubrir y apoyar negocios locales en toda Goleta. Tanto si buscas un restaurante favorito, un servicio de confianza o un nuevo lugar para explorar, la web facilita mantener tu apoyo local durante todo el año.
Si eres un negocio local y aún no formas parte de GoodLandGoodShopping.com, no es demasiado tarde para unirte. Registrarse es fácil: mira nuestro vídeo y sigue los sencillos pasos.
#GoodLandGoodShopping publicación en redes sociales
Queremos saber de ti. ¿Tienes alguna tienda, restaurante o negocio favorito que merezca reconocimiento? Tus recomendaciones nos ayudan a destacar las ofertas especiales y las personas apasionadas detrás de los negocios locales de Goleta.
Para nominar un negocio, por favor envía un correo electrónico a PIO@CityofGoleta.gov con el nombre del negocio, una breve descripción de por qué es especial para ti y cualquier detalle adicional que quieras que compartamos.