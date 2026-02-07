Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

(SANTA MARIA, Calif.) – El Departamento de Salud y la Oficina del Sheriff del condado de Santa Bárbara aconsejan a los residentes que eviten los alimentos, suplementos dietéticos, bebidas o productos medicinales que contengan kratom o 7-hidroximitraginina (7-OH) debido a los graves riesgos para la salud que suponen, entre ellos la adicción, la sobredosis y la muerte. En 2025, se registraron dos muertes por sobredosis relacionadas con el kratom en el condado de Santa Bárbara, lo que pone de relieve el creciente peligro que representan estos productos.

La venta y fabricación de productos de kratom y 7-OH son ilegales en California y no pueden comercializarse como alimentos, suplementos dietéticos o medicamentos. A pesar de ello, estos productos siguen encontrándose gasolineras, fumaderías, tiendas en línea y otros establecimientos, donde a menudo se promocionan como remedios «naturales».

«Los productos de kratom y 7-OH suponen un grave riesgo para la salud pública», afirmó Dr. Henning Ansorg, Oficial de Salud Pública del condado. «Estas sustancias se comercializan a veces como productos para el bienestar, pero pueden causar daños graves, incluidas sobredosis mortales. La opción más segura es evitar su consumo por completo».

Riesgos de salud asociados con el Kratom y el 7-OH

El Kratom y el 7-OH se derivan de la planta de Kratom, y el 7-OH es una sustancia muy potente similar a los opioides. Entre los efectos secundarios notificados se incluyen: adicción y síntomas de abstinencia, ansiedad e insomnio, convulsiones, depresión respiratoria, sobredosis y muerte.

«El condado de Santa Bárbara ha confirmado dos muertes en 2025 en las que la sustancia Kratom fue un factor contribuyente», afirmó el sheriff Bill Brown. «Se desconoce la cantidad de esta sustancia que consumió cada uno de ellos. El Kratom y la 7-hidroximitraginina, comúnmente conocida como 7-OH, son potentes productos opioides derivados de la planta de Kratom. Aunque estos productos se comercializan a veces como remedios naturales, son peligrosos y pueden provocar sobredosis mortales».

Qué pueden hacer los residentes para protegerse

• Evite comprar o consumir productos que contengan Kratom o 7-OH. Estos productos pueden presentarse en forma de bebidas, polvos, chupitos, cápsulas, pastillas o gomitas, y suelen estar empaquetados de forma parecida a dulces o suplementos alimenticios. [Ver imágenes a continuación]

• Lea atentamente las etiquetas de los productos para evitar el consumo accidental.

• Lleve consigo naloxona, un medicamento que puede revertir las sobredosis de

opioides, incluidas las relacionadas con el 7-OH. La naloxona se puede adquirir sin receta médica.

• Conozca los síntomas de sobredosis y cómo actuar si alguien no responde:

o Administrar naloxona

o Llamar al 911 inmediatamente

o Mantener a la persona despierta y respirando

o Colocarla de lado para evitar que se ahogue

o Permanecer con ella hasta que lleguen los servicios de emergencia

Si usted u otra persona experimenta efectos adversos después de consumir kratom o 7-OH, comuníquese con el Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222, visite http://www.poisonhelp.org o busque atención médica de inmediato.

Para denunciar la venta ilegal de estos productos, llame a la línea directa de denuncias del CDPH al (800) 495-3232 o envíe un informe electrónico a la División de Alimentos y Medicamentos del CDPH en https://apps.cdph.ca.gov/AutoForm2/Page/SecureCode.aspx.