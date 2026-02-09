Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 9 de febrero de 2026

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara lanzará “ Reconoce tu Impacto” (Own Your Impact), una nueva campaña comunitaria diseñada para inspirar a los residentes a tomar medidas significativas para proteger el lugar al que llaman hogar.

Con inicio en febrero, la campaña invita a los residentes a reflexionar sobre su conexión con Santa Bárbara y a comprometerse con acciones sencillas y alcanzables que fortalezcan los vecindarios, tengan un impacto ambiental positivo y construyan la resiliencia de la comunidad a largo plazo.

“Ninguna acción por sí sola lo resuelve todo, pero miles de pequeñas acciones suman de forma significativa”, afirma Alelia Parenteau, directora del Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara (City of Santa Barbara Sustainability & Resilience Department Director). “Reconoce tu Impacto consiste en convertir las decisiones individuales en un impacto masivo para nuestra comunidad.”

Hasta diciembre, Reconoce tu Impacto presentará una serie de temas mensuales enfocados en aspectos cotidianos de la sostenibilidad, como la reducción de basura, el uso de energía, el transporte y la preparación ante el cambio climático. Cada mes, los participantes recibirán información educativa relacionada con el tema mensual, que incluye cuatro “pactos”- acciones simples que los residentes pueden llevar a cabo a su propio ritmo para ayudar a convertir la intención a impacto.

El primer tema mensual, “Protege lo que amas”, anima a los participantes a pasar tiempo en sus vecindarios, reflexionar sobre lo que hace especial a Santa Bárbara y considerar cómo las acciones individuales pueden ayudar a proteger los espacios y recursos compartidos. Los participantes pueden ganar insignias digitales cada mes, con la oportunidad de ganar divertidos premios a lo largo del año.

Toda la comunidad está invitada a participar: personas que rentan o son propietarias, residentes de toda la vida o recién llegados, ya sea que elijan una acción o muchas. También se anima a las organizaciones comunitarias, empresas, escuelas y grupos vecinales a que se inscriban para participar, o a que se involucren compartiendo materiales de la campaña y organizando conversaciones locales sobre sostenibilidad y gestión responsable.

Para participar, los miembros de la comunidad pueden inscribirse en cualquier momento en Reconoce tu Impacto (SantaBarbaraCA.gov/OwnYourImpact).