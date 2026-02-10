Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara aconseja a los residentes que aún no son inmunes al sarampión que se vacunen contra esta enfermedad muy contagiosa. La mejor protección contra la infección por sarampión es la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés). Hasta el 9 de febrero de 2026, California ha registrado un total de 17 casos en todo el estado. Esto incluye un brote de ocho casos relacionados en el condado de Shasta, el primer brote de sarampión en el estado desde 2020. Hasta el momento no se han reportado casos de sarampión en el condado de Santa Bárbara. County Health está monitoreando de cerca los datos de vigilancia y colaborando con los proveedores de atención médica locales para garantizar que la comunidad permanezca informada y protegida.

«El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y peligrosas, capaz de causar neumonía grave, complicaciones cerebrales e incluso la muerte». Henning Ansorg, médico y oficial de salud del condado. «La vacuna triple vírica (MMR) es segura, bien tolerada e increíblemente eficaz: una sola dosis proporciona un 93 % de protección contra el sarampión. Podemos prevenir el sarampión con la vacunación».

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa. Las personas no vacunadas, especialmente los niños pequeños y las mujeres embarazadas, corren el mayor riesgo de padecer una enfermedad grave e incluso de morir. Aproximadamente el 90 % de las personas no vacunadas y expuestas al sarampión contraerán la enfermedad. Los síntomas incluyen fiebre que dura un par de días, seguida de tos, secreción nasal, conjuntivitis (ojo rojo) y ronchas. Las personas infectadas pueden transmitir el sarampión aproximadamente cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y hasta cuatro días después.

Aquí hay algunas cosas que puede hacer para prevenir el sarampión:

• Compruebe su estado de vacunación. Si no está seguro de su estado de vacunación, de su inmunidad al sarampión o si nunca ha recibido la vacuna triple vírica (MMR), consulte a su proveedor de atención médica. Puede encontrar su historial de vacunación o el de su hijo en el sitio web del Registro Digital de Vacunas (DVR, por sus siglas en inglés) de California.

• Antes de viajar al extranjero, todas las personas mayores de 12 meses deben recibir dos dosis de la vacuna triple vírica, y se recomienda que los bebés de entre 6 y 11 meses reciban una dosis de la vacuna triple vírica. Las familias con niños que viajen a regiones de los Estados Unidos donde haya brotes activos deben consultar con un proveedor de atención médicasobre las recomendaciones de vacunación para viajes internacionales.

• Programe una cita para vacunarse poniéndose en contacto con su farmacia local o su proveedor de atención médica. Las vacunas MMR están cubiertas para la mayoría de las personas a través de los planes de seguro médico, incluido Medi-Cal.

Para obtener más información, visite: https://www.countyofsb.org/1637/Immunization.