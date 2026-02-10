Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 10 de febrero de 2026

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara busca bandas y artistas musicales para la serie anual de conciertos de verano, Concerts in the Park. Esta tradición gratuita y familiar ha llevado una gran variedad de espectáculos musicales a Chase Palm Park desde su inicio en el año 2000 y atrae a miles de asistentes cada año.

La serie de conciertos incluirá cuatro presentaciones los jueves por la noche, programadas para el 2, 9, 16 y 23 de julio.

Las bandas interesadas en participar deben enviar una solicitud en línea antes del miércoles 4 de marzo. Se requiere experiencia tocando frente a grandes audiencias, presentar un repertorio de 90 minutos como muestra y proporcionar enlaces a presentaciones anteriores. Las bandas seleccionadas serán notificadas en abril y la programación oficial se anunciará en junio.

Para postularse, visite Concerts in the Park (SantaBarbaraCA.gov/Concerts).