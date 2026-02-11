Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — Debido a las lluvias nocturnas y a la tormenta prevista que se pronostica que llegue el domingo, Servicios de Salud Ambiental del Condado de Santa Bárbara quiere recordar a los residentes sobre los riesgos potenciales para la salud asociados con la escorrentía de aguas pluviales en las playas del condado. Las aguas pluviales son aguas de lluvia no tratadas que fluyen a través del sistema de drenaje hacia los arroyos, el océano y otras vías fluviales. El contacto con las aguas pluviales mientras nada o surfea puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de enfermedades como ronchas, fiebre, escalofríos, infecciones de oído, vómitos y diarrea. Además, debido al aumento de los caudales de los arroyos, los escombros, como los troncos, pueden estar presentes en el océano y otras vías fluviales, lo que presenta un mayor riesgo de lesiones para cualquier persona que entre en estas aguas.

Para minimizar los posibles riesgos para la salud y la seguridad, se recomienda que las personas no naden, jueguen, ni surfeen en el océano y los arroyos durante y por al menos tres días después de un evento de lluvia. Los bañistas también deben evitar las áreas cercanas al desagüe de las tuberías de drenaje y los arroyos que ingresan al océano después de un evento de lluvia, ya que la escorrentía de aguas pluviales puede transportar altos niveles de bacterias y contaminantes.

Los pescadores deportivos/recreativos deben esperar al menos 10 días después de una lluvia significativa para cosechar mariscos. Los altos niveles de bacterias, pesticidas, herbicidas y grasas de aceite de motor que se vierten en el océano con la escorrentía de las tormentas pueden afectar los lechos de mariscos. La cocción adecuada de los mariscos destruirá las bacterias dañinas, pero puede no ser eficaz para matar los virus. Además, la cocción no elimina los contaminantes químicos y metálicos de los mariscos.