SANTA BÁRBARA, CA – 12 de febrero de 2026

Acompaña a la Escuela China de Santa Bárbara (SBCS) y a la Biblioteca Pública de Santa Bárbara durante una vibrante celebración del Año Nuevo Lunar en la Plaza de la Biblioteca Michael Towbes y en todo el nivel principal de la Biblioteca Central. Este evento, el cual es para todas las edades, contará con actividades gratuitas, refrigerios, manualidades, premios, un intercambio de libros en chino y una búsqueda del tesoro en la biblioteca. Los asistentes también podrán disfrutar de presentaciones musicales de estudiantes de Santa Bárbara que estudian idiomas asiáticos, así como degustaciones de comida del Año Nuevo Lunar ofrecidas por negocios de nuestra localidad.

Festival familiar del Año Nuevo Lunar

22 de febrero de 2026

De 1:00 a 4:00 p.m.

Plaza Michael Towbes ubicada en la Biblioteca Central (en el 40 E. de la calle Anapamu)

La celebración también incluirá una exhibición de pintura china con pincel, creada por estudiantes de la Escuela China de Santa Bárbara y patrocinada por StudioYU. En exhibición en la Sala de la Chimenea de la Biblioteca Central durante todo febrero, la muestra presenta obras de arte creadas por los estudiantes utilizando materiales sostenibles, incluyendo papel de arroz y tinta hecha con pigmentos de color naturales a base de agua.

La Escuela China de Santa Bárbara, que celebró su 40º aniversario en diciembre de 2025, es una institución local con trayectoria que ofrece instrucción en chino centrada en el estudiante, destacando la riqueza en constante evolución del idioma y la cultura china. Ahora, en su segundo año, el Festival Familiar del Año Nuevo Lunar honra una de las festividades más ampliamente celebradas en Asia y, al mismo tiempo, reconoce el legado duradero de la Escuela China de Santa Bárbara en la comunidad local.

Para más información, visita: Festival Familiar del Año Nuevo Lunar (SantaBarbaraCA.gov/LunarNewYear).