Susan Gray | Credit: Courtesy

Spirit of a Community mural by Judy Baca | Credit: Courtesy

Good Time Clock by George Rhoads | Credit: Courtesy

(SANTA BÁRBARA, California). En marzo, la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara lanzará Make it: Building a Public Art Practice (Hacer que suceda: construyendo la práctica de arte público), una serie de talleres gratuitos para ayudar a los artistas a comenzar en el ámbito del arte público. El programa, el primero de su tipo en la región, será impartido de forma híbrida por profesionales de arte público reconocidas a nivel nacional. Los artistas que asistan a cuatro o más cursos serán elegibles para una oportunidad exclusiva de comisión de arte público. Información adicional y los enlaces de registro están disponibles en http://www.sbac.ca.gov/workshops.

El financiamiento a través de una subvención de UPLIFT Central Coast cubrirá los costos del programa para todos los asistentes. Los talleres están abiertos a artistas de todos los orígenes y niveles de experiencia, y los participantes interesados pueden inscribirse en cualquiera de los talleres individuales o combinados.

“Estamos emocionados de trabajar con artistas para expandir la producción de arte público en la región”, dijo Sarah York Rubin, directora ejecutiva de la Oficina de Arte y Cultura. “Este programa es un puente esencial para hacerlo posible”.

Se compone de ocho sesiones nocturnas entre semana, una reunión presencial, un panel público presencial y una sesión de conexión de redes. El programa cubrirá todo el proceso de comisión y producción de arte público. Los temas incluyen cómo encontrar oportunidades de arte público, presupuestos y costos, desarrollo de propuestas de diseño, fabricación e instalación, apoyo en ingeniería y construcción y otras consideraciones clave. Las sesiones virtuales serán grabadas y estarán disponibles para el público.

Las facilitadoras del taller, Susan F. Gray y Patricia Gomez, cuentan con trayectorias profesionales destacadas en la producción de arte público. Gray es consultora de arte público con más de 30 años de experiencia, quien ha desarrollado comisiones lideradas por artistas para agencias estatales y locales. Su portafolio abarca instalaciones permanentes a gran escala, proyectos importantes de infraestructura e iniciativas comunitarias, respaldadas por su liderazgo en la Comisión de Arte de San Francisco, LA Metro Art y la Ciudad de Los Ángeles.

Gomez, reconocida internacionalmente como una líder en arte público, ha dirigido importantes programas de arte cívico para el Condado de Los Ángeles, la Ciudad de Los Ángeles y LA Metro. Ha supervisado proyectos y colecciones multimillonarias, liderando iniciativas de arte público en sistemas de transporte, políticas de arte público adoptadas por condados y esfuerzos de planificación cultural a largo plazo en California.

“Después de años de trabajar en arte público y apoyar a otros artistas, es evidente lo valioso que resulta contar con una comprensión transparente del proceso”, afirmó Gray. “Esta serie de sesiones busca brindar a los artistas las herramientas, el conocimiento y el contexto que necesitan para navegar proyectos de arte público con confianza, desde el concepto inicial hasta la instalación”.

Las sesiones de Make It: Building a Public Art Practice forman parte de una asociación entre tres condados junto con el Consejo de Arte del Condado de Ventura y el Consejo de Artes del Condado de San Luis Obispo, en una colaboración continua para ampliar el desarrollo de la fuerza laboral regional en las artes.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.

Acerca de Uplift Central Coast

Uplift Central Coast es una alianza regional de seis condados convocada por Economic Development Collaborative, Monterey Bay Economic Partnership y REACH, cuyo objetivo es promover un plan equitativo de resiliencia económica mediante estrategias creativas, sostenibles y lideradas por la comunidad que benefician a residentes de los condados de Santa Cruz, San Benito, Monterey, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.