Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Goleta City Council with shovels; pictured left-to-right: Councilmember Stuart Kasdin (District 4), Mayor Pro Tempore Jennifer Smith (District 3), Mayor Paula Perotte, Councilmember Luz Reyes-Mart?n (District 1) and Councilmember James Kyriaco (District 2) | Credit: Courtesy

Group photo | Credit: Courtesy

Mayor Paula Perotte speaking | Credit: Courtesy

Councilmember Luz Reyes-Martin (District 1) speaking | Credit: Courtesy

City Project Team; pictured left-to-right: Senior Management Analyst Cassidy Le Air, City Librarian Elizabeth Saucedo, Neighborhood Services Director JoAnne Plummer, and General Services Director Matt Fore | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 13 de febrero de 2026 – La Biblioteca del Valle de Goleta celebró ayer, jueves 12 de febrero, un hito comunitario en un hermoso y soleado día. Se celebró una ceremonia de colocación de la primera piedra para marcar oficialmente el inicio de la construcción y el emocionante traslado para modernizar la instalación por primera vez desde su apertura hace más de 50 años. Este breve vídeo resumen demuestra lo significativo que será este proyecto para la comunidad cuando se complete y cómo puedes ayudar.

A la ceremonia asistieron el Ayuntamiento de Goleta, personas vinculadas al proyecto, representantes dignatarios y varios interesados, incluidos miembros de la Biblioteca Estatal de California, voluntarios de larga trayectoria, simpatizantes de los Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, el Distrito Escolar Unión de Goleta, la Comisión Asesora de Bibliotecas y el Comité Asesor de la Biblioteca del Condado.

La ceremonia fue presentada por la directora de Servicios Vecinales de la ciudad, JoAnne Plummer, e incluyó a varios ponentes que destacaron el impacto que el proyecto tendrá en nuestra comunidad cuando abra en el verano de 2027.

“Este proyecto hará mucho más que mejorar un edificio: fortalecerá nuestra Biblioteca para que esté posicionada para ofrecer un servicio ejemplar a nuestra comunidad durante los próximos cincuenta años y más allá”, dijo la alcaldesa Paula Perotte. ” El espacio moderno y accesible garantizará que cada miembro de nuestra comunidad pueda beneficiarse de los innumerables recursos que la Biblioteca ofrece y seguirá inspirando a generaciones de usuarios venideros.”

La concejala Luz Reyes-Martín (Distrito 1) dijo: “Qué día tan emocionante para la Buena Tierra, pero realmente para todo el Valle de Goleta que ama este espacio.” Continuó: “Estas mejoras [interiores] y estructurales van a ayudar a transformar esta biblioteca en un entorno de aprendizaje vibrante, flexible y propio del siglo 21. Estas mejoras garantizarán que cada miembro de nuestra comunidad, independientemente de su edad, capacidad o origen, pueda usar este espacio de forma segura y cómoda, y más que nada, ser recibido calurosamente cada vez.”

La última ponente, la bibliotecaria municipal Elizabeth Saucedo, dijo: “En esencia, este proyecto subraya la increíble importancia de las bibliotecas públicas. Con la inauguración de hoy, cada día nos acerca más a reabrir nuestras puertas al siguiente capítulo en la Biblioteca del Valle de Goleta.

¡Esperamos seguir escribiendo nuestra historia juntos!

El proyecto se financia principalmente con una subvención de 4,2 millones de dólares del Programa de Mejora de Instalaciones Forward de la Biblioteca Estatal de California, junto con una contribución de $2.7 millones del fondo de la ciudad y una generosa contribución de 250.000 dólares de losAmigos de la Biblioteca del Valle de Goleta para la renovación de los baños de la zona infantil. El objetivo del proyecto es adaptar la instalación a los estándares actuales del código y mejorar las medidas de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad para prepararla para las generaciones futuras de usuarios de la biblioteca.

Las siguientes mejoras se realizarán en la Biblioteca del Valle de Goleta como resultado del proyecto:

• Mejoras en los baños de la Ley Americana de Personas con Discapacidad (ADA)

• Modernización y reemplazo de sistemas HVAC

• Camino de viaje según la Ley Americana de Personas con Discapacidad (ADA)

• Instalación y mejoras de seguridad y protección de la vida

• Adaptaciones de iluminación LED

• Sustituciones y mejoras de puertas/ventanas

• Reparación de fascia y pintura exterior

Un proyecto de diseño interior independiente recaudará fondos mediante una campaña de inversión financiada fiscalmente por la Fundación Santa Bárbara. La campaña busca el apoyo de la comunidad para recaudar los 935.000 dólares restantes de los 1,7 millones de dólares objetivo para financiar mobiliario moderno y accesible en la biblioteca. Las donaciones pueden realizarse a través de la página de donantes de la Fundación Santa Bárbara para la Biblioteca del Valle de Goleta:

Escribiendo el Próximo Capítulo. La campaña se lanzó con el 45% de su objetivo ya asegurado, gracias al generoso apoyo de miembros de la comunidad y de la Fundación John C. Mithun, Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta y la Fundación Patricia Bragg, cuyos representantes celebraron este hito especial junto al equipo de la Ciudad.

Para saber más sobre el diseño interior y las mejoras de infraestructura previstas para la Biblioteca del Valle de Goleta, visita la página del proyecto en GoletaValleyLibrary.org/BuildingForward.

La Fundación Santa Bárbara es el patrocinador fiscal 501(c)(3) de la campaña de capital “Biblioteca del Valle de Goleta: Escribiendo el próximo capítulo”. Por ello, la Fundación Santa Bárbara recibe todas las donaciones al programa y supervisa la distribución de fondos según lo previsto por el comité. Todas las donaciones son deducibles de impuestos en la medida total permitida por ley.