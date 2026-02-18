Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 18 de febrero de 2026 – Las dos glorietas construidas como parte del Proyecto Connect están programadas para abrir al tráfico en la mañana del 2 de marzo.

Antes de su apertura, las siguientes rampas de la autopista 217 estarán cerradas desde el viernes 27 de febrero a las 8:00 p.m. hasta el lunes 2 de marzo a las 6:00 a.m.:

• Salida de la autopista 217 en dirección sur en la Avenida Hollister.

• Entrada de la autopista 217 en dirección norte en la Avenida Hollister.

Durante el cierre de las rampas de la autopista 217, planifica un tiempo adicional de viaje para utilizar rutas alternativas. Sigue la señalización. Tenga en cuenta que el calendario de construcción puede cambiar según las condiciones meteorológicas o circunstancias imprevistas.

En cuanto finalice el trabajo de fin de semana, el tráfico se desplazará a las nuevas glorietas de la Avenida Hollister en la autopista 217.

Aunque las glorietas mejoran significativamente la seguridad vial y el flujo vehicular, puede llevar tiempo a los conductores adaptarse. Por favor, procedan por la zona con paciencia y permitan tiempo extra para desplazarse.

La Administración Federal de Autopistas desarrolló un breve vídeo tutorial para ayudar a los conductores a orientarse en las rotondas. Haz clic aquí para ver el vídeo. Los subtítulos están disponibles en varios idiomas usando los ajustes de YouTube.

Para más información o preguntas, por favor envíe un correo electrónico a Connect@CityofGoleta.gov, llame al 805-690-5116 o visite la página web en http://www.CityofGoleta.org/ProjectConnect.