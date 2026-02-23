Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

LEAD Goleta 2026 graduating class with the Goleta City Council | Credit: Courtesy

LEAD Class Tours the Goleta Valley Library Express | Credit: Courtesy

Mock City Council meeting participants with the City Clerk Team | Credit: Courtesy

Student graduates | Credit: Courtesy

Where is Mayor Paula Perotte? photo cut-out homework | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 20 de Febrero, 2026 – La Ciudad de Goleta se enorgullece en anunciar la finalización de su 7ª Academia Comunitaria LIDERA Goleta. LIDERA significa Liderar, Empoderar, Aprender y Dialogar (LEAD por sus siglas en ingles). Durante las últimas seis semanas, 32 participantes se reunieron cada semana para aprender cómo funciona la Ciudad de Goleta. Anoche, 19 de febrero de 2026, el grupo completó su última clase, la cual incluyó la entrega de un certificado de graduación y un pin de la Ciudad de Goleta por parte de la Alcaldesa y el Concejo Municipal. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Comunitario de Goleta e incluyó a familiares y amistades de los graduados.

La alcaldesa Paula Perotte aplaudió al grupo por su participación y dijo: “Dice mucho de ustedes que hayan tomado tiempo de sus vidas ocupadas para aprender cómo funciona el gobierno local. Fue realmente alentador ver a tantos estudiantes este año en esta clase. Esperamos que todos pongan en práctica lo que aprendieron y continúen participando activamente.”

La Gerente de Relaciones Comunitarias, Kelly Hoover, comentó: “Cada generación es única y lo que especialmente recordaremos de esta es la calidad de las preguntas que hicieron y que no hubo ni un minuto de la clase en el que parecieran desinteresados. Todos asistieron cada semana listos para aprender. Vamos a extrañar verlos cada semana, pero nos alegra mucho haber compartido esta experiencia.”

Hubo mucho que cubrir durante las seis semanas del curso. El programa comenzó con presentaciones del Administrador Municipal, la Alcaldesa y el Concejo Municipal. En las semanas siguientes se abordaron las diferentes áreas que conforman una ciudad. Hubo presentaciones de la Oficina de la Secretaria Municipal, Finanzas, Desarrollo Económico y Sustentabilidad, Servicios Ambientales, Parques y Espacios Abiertos, Planeación, Servicios Vecinales, Personas en Situación de Calle, Parques y Recreación, la Biblioteca del Valle de Goleta, Obras Públicas, Policía de Goleta, el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, Servicios de Emergencia, Alcance Comunitario y el Centro Comunitario de Goleta.

Además de conocer a fondo cada una de estas divisiones, los participantes realizaron una simulación de una reunión del Concejo Municipal y tomaron un recorrido por la Biblioteca Exprés del Valle de Goleta y el Centro Comunitario de Goleta. La última clase también incluyó un juego de trivia sobre Goleta donde los graduados pudieron poner a prueba sus conocimientos. También hubo tarea cada semana y, por primera vez, el juego “¿Dónde está la Alcaldesa Paula Perotte?”, en el que los participantes debían tomarse una foto con una imagen recortada de la Alcaldesa en algún lugar dentro de los límites de la ciudad y adivinar dónde fue tomada.

El diverso grupo de participantes de LIDERA Goleta provenía de distintos orígenes y experiencias de vida. El grupo incluyó estudiantes de preparatoria y universidad, personas jubiladas, profesionales denegocios, socios comunitarios y entusiastas de Goleta en general. Cada uno participó por diferentes razones.

Antes de recibir sus certificados, los graduados compartieron qué fue lo que más disfrutaron de la Academia. Estos son solo algunos de los comentarios:

Peichi Waite comentó: “La Academia Comunitaria LIDERA Goleta debería venir con una etiqueta de advertencia: ‘¡Precaución! ¡Toma esta clase y te enamorarás de esta ciudad!’ Como educadora formada en Harvard, quedé impresionada con el plan de estudios, los oradores invitados, las presentaciones, la comunicación organizada e incluso con la visita del K9 Kaz. ¡Todo residente de Goleta debería aprovechar la oportunidad de participar en esta academia de primer nivel!”

Yazmin Ramos agrego: “Participar en LIDERA Goleta me ayudó a entender cómo se toman las decisiones del gobierno local y los procesos que mantienen a la ciudad prosperando. Conocer a todas las personas apasionadas que sirven a nuestra comunidad fue realmente inspirador. Me siento increíblemente afortunada de vivir aquí y planeo mantenerme conectada e informada como miembro de la comunidad.”

Laura Costillo dijo: “La Academia Comunitaria LIDERA Goleta hizo que el gobierno municipal se sintiera accesible y cercano. Me mostró lo fácil que es para los miembros de la comunidad expresar sus ideas, generar cambios y ser escuchados, y lo comprometida que está Goleta en apoyar a todos los residentes, sin importar su situación de vivienda.”

Uno de los comentarios finales fue de Borbor Nagbe. Dijo: “Participar en la Academia Comunitaria de LIDERA Goleta fue una experiencia reveladora que me brindó una mirada real detrás de escena de cómo funciona nuestro gobierno local. Tuve la oportunidad de conectarme con tantas personas increíbles de toda nuestra comunidad que comparten la pasión por hacer de Goleta un lugar mejor.

El programa profundizó mi comprensión de las muchas maneras en que los residentes pueden involucrarse y tener un impacto significativo. Salgo sintiéndome inspirado y más motivado que nunca para mantenerme involucrado y ayudar a dar forma al futuro de nuestra ciudad”.

Si está interesado(a) en inscribirse en una futura clase de LIDERA Goleta, por favor envíe un correo electrónico a jshaw@cityofgoleta.gov para recibir una notificación cuando las solicitudes estén disponibles.

Manténgase al pendiente para ver un video resumen del evento y un álbum de fotos.