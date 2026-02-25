Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 25 de febrero de 2026

Santa Barbara Clean Energy (SBCE) se complace en anunciar el regreso de su Programa Comunitario de Árboles. Este programa ofrece árboles gratuitos resistentes a la sequía a los clientes residenciales de SBCE que deseen mejorar sus propiedades y contribuir a un medio ambiente más saludable.

El programa apoya el Plan de Acción Climática de la Ciudad, el cual identifica la plantación de árboles urbanos como una estrategia clave para reducir los gases de efecto invernadero. Los participantes elegibles pueden elegir entre una selección de hermosos árboles nativos apropiados para el clima, incluyendo palo fierro de isla, saúco, encino de la costa, toyon, arce negundo y laurel de California. Además de embellecer los vecindarios, los árboles brindarán beneficios vitales como sombra, control de la erosión, hábitat para la vida silvestre y captura de carbono.

“Esta es una gran oportunidad para que los miembros de la comunidad tomen medidas significativas contra el cambio climático desde sus hogares”, dijo Jon Griesser, Gerente de Programas de SBCE (SBCE Programs Manager). “Los árboles son una de las herramientas más efectivas de la naturaleza para capturar carbono de la atmósfera, y nos complace continuar ofreciendo este programa a nuestros clientes.”

Cada solicitante aprobado recibirá un árbol en maceta de 5 galones. Las cantidades son limitadas y los árboles están disponibles solo con reservación. Una vez aprobados, los participantes serán notificados sobre la fecha, hora y lugar de recogida.

Para obtener más información y reservar su árbol, visite el Programa Comunitario de Árboles de SBCE (SantaBarbaraCA.gov/SBCETrees).

