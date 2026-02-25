Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 25 de febrero de 2026

Resultados del impuesto sobre las ventas de la Ciudad de Santa Bárbara – Trimestre finalizado 31 de diciembre, 2025.

La ciudad de Santa Bárbara recauda el impuesto local sobre las ventas Bradley-Burns, el impuesto de distrito sobre las ventas para Infraestructura Crítica y Servicios Comunitarios Esenciales – Measure C (aprobado en 2017), el impuesto de distrito sobre las ventas para Servicios Esenciales de Santa Bárbara – Measure I (aprobado en 2024).

La Ciudad recibió $7.8 millones en ingresos por impuestos sobre las ventas Bradley-Burns, $8.3 millones en ingresos por Measure C, y $4.1 millones en ingresos por Measure I durante el trimestre finalizado en 31 de diciembre, 2025, que es el segundo trimestre del año fiscal de la ciudad.

En lo que va de año, los ingresos por impuestos sobre las ventas Bradley-Burns están aproximadamente un 5.4% por abajo del presupuesto, los ingresos por Measure C están aproximadamente un 5.6% por abajo del presupuesto, y los ingresos por Measure I están aproximadamente un 5.6% por encima del presupuesto. Para el año fiscal 2026, el presupuesto de ingresos por impuestos sobre las ventas Bradley-Burns es de $32.0 millones, el presupuesto de ingresos por Measure C es de $34.2 millones, y el presupuesto de ingresos por Measure I es de $15.1 millones.

Consulte la tabla del Impuestos Sobre Las Ventas.

Resultados del impuesto de ocupación transitoria en la Ciudad de Santa Bárbara – 31 de enero 2026

La Ciudad de Santa Bárbara recaudó $2.1 millones en Impuestos de Ocupación Transitoria (TOT) en enero 2026, el séptimo mes en el año fiscal de la Ciudad.

En lo que va de año, la Ciudad ha recaudado $22.2 millones en TOT general, de los cuales aproximadamente $19.5 millones provienen de hoteles y $2.7 millones de alquileres a corto plazo. A la fecha, los ingresos totales por concepto de TOT se sitúan un 6.7% por encima del presupuesto.

El Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT) es un impuesto que grava a los huéspedes “transitorios” que se alojan en cualquier hotel, posada, motel u otro establecimiento comercial de alojamiento por un periodo inferior a 30 días.

El presupuesto adoptado por la Ciudad para el TOT, considerando todos los fondos, es de $35.5 millones, de los cuales $29.5 millones están asignados al Fondo General.

Consulte la tabla del Impuesto de Ocupación Transitoria. El tipo impositivo del TOT en la Ciudad es del 12.0 %, de los cuales el 10.0 % se destina al Fondo General de la Ciudad y el 2.0 % restante al Fondo de Arroyos y Agua Limpia.

Para obtener más datos financieros actuales e históricos, visite la página web de Presupuestos e Informes de la Ciudad.