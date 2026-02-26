La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa Barbara lanza un mapa de información sobre riesgos comunitarios para reforzar la preparación y reducir el riesgo

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, California) – La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa Barbara ha lanzado el nuevo Mapa de información sobre riesgos comunitarios, un recurso público diseñado para ayudar a todos a comprender mejor y prepararse para los riesgos naturales y provocados por el hombre que afectan al condado de Santa Barbara.

Elaborado principalmente a partir de la información del Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos 2022 del condado, este mapa transforma los datos técnicos sobre riesgos en una experiencia dinámica y centrada en el público. La visualización de esta información en una plataforma accesible y fácil de usar ayuda a los usuarios a explorar los riesgos de su área, como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tsunamis y otras amenazas potenciales.

“Este mapa dota a nuestra comunidad de conocimientos prácticos”, afirma Kelly Hubbard, directora de la Oficina de Manejo de Emergencias. “Ahora cualquiera puede ampliar visualmente su conocimiento de los peligros locales y tomar decisiones informadas que protejan vidas, hogares y nuestro futuro común.”

Aumento de los riesgos

En un momento en el que las comunidades se enfrentan a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y graves, un nuevo mapa que destaca los peligros locales ofrece una visión esencial y localizada de los riesgos a los que se enfrenta la región. En 2021, el condado completó una Evaluación de Vulnerabilidad al Cambio Climático que analiza cómo los peligros relacionados con el clima pueden afectar a las personas, las infraestructuras, los ecosistemas y los servicios comunitarios.

Esta evaluación reveló que se prevé que el nivel del mar suba 2.2 pies y que habrá ocho veces más días de calor extremo en 2100solo algunas de las conclusiones que resaltan aún más la necesidad de tomar medidas.

“El mapa de información sobre riesgos comunitarios ofrece a los residentes una imagen más clara de lo que significan los retos relacionados con el clima cerca de sus hogares. Ahora es el momento de aprovechar este recurso informativo y tomar medidas para prepararse”, añadió la directora Hubbard.

Una herramienta para la concienciación, la planificación y la resiliencia

El mapa de información sobre riesgos comunitarios está diseñado para beneficiar a una amplia gama de usuarios, incluidos residentes, propietarios de negocios, planificadores, gerentes de emergencias y educadores. Entre sus principales ventajas se incluyen:

• Mayor concienciación pública: Los residentes pueden ver qué peligros pueden afectar a sus hogares y vecindarios.

• Toma de decisiones mejor informada: Los oficiales locales pueden usar datos consistentes y confiables para apoyar la planificación del uso de la tierra, la inversión en infraestructura y los esfuerzos de preparación para emergencias.

Los residentes pueden obtener información para mejorar su preparación personal y hacer que sus hogares sean más resilientes a los peligros y amenazas locales.

• Mayor coordinación entre jurisdicciones: Al alinear la información de múltiples jurisdicciones, el mapa promueve la colaboración regional y una comprensión compartida del riesgo.

Basado en datos fiables

Además de los datos del Plan Multijurisdiccional de Mitigación de Riesgos, el mapa incorpora información de otras fuentes autorizadas, como el Departamento de Conservación de California, el Servicio Geológico de California y la FEMA. Los datos del mapa se actualizarán a medida que estén disponibles.

Más información

El mapa de información sobre riesgos comunitarios está disponible para el público en ReadySBC.org, en la sección Mapas. Se anima a los miembros de la comunidad a explorar el mapa, informarse sobre los riesgos locales y tomar medidas para prepararse a sí mismos y a sus familias.

El verano pasado, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado, junto con varios socios de seguridad pública, lanzó el Mapa de Zonas de Emergencia para ayudar a las personas durante emergencias en tiempo real a acceder a información sobre evacuaciones, órdenes de quedarse en su lugar y otras medidas de protección. Con el nuevo mapa de información sobre riesgos comunitarios, la comunidad cuenta ahora con una herramienta para identificar posibles riesgos y prepararse ante emergencias.