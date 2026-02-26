Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

QUE: El Servicio Forestal de Estados Unidos, responsable del Bosque Nacional Los Padres, ha programado una quema prescrita en la zona de Camino Cielo Ridge, cerca de Painted Cave Road y la autopista 154.

CUANDO: Del 26 de febrero al 6 de marzo. Se prevé que esta quema controlada se lleve a cabo durante un período de una semana.

DONDE: Esta zona incluye área quemada cerca de Haney East (véan los mapas), con una superficie total de aproximadamente 26 acres. Los lugares afectados por el incendio contarán con personal de vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si se detecta calor o humo.

POR QUE: Esta quema prescrita forma parte del proyecto Zona de Defensa Comunitaria de Santa Bárbara. El objetivo de estas quemas es reducir la cantidad de material combustible para disminuir el riesgo de incendios forestales. Las quemas prescritas, o planificadas, suelen ser menos intensas que los incendios forestales. La quema se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean muy favorables para que el humo se disperse lejos de las zonas pobladas.

QUIEN: Esta quema prescrita está planificada y coordinada por la APCD del Condado de Santa Bárbara, la APCD del Condado de San Luis Obispo, la APCD del Valle de San Joaquín, la APCD del Condado de Ventura y la Junta de Recursos del Aire de California para minimizar el impacto en la calidad del aire de las comunidades circundantes. Otros colaboradores incluyen el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, CAL FIRE, Chumash Fire y The Nature Conservancy.

Esta quema prescrita depende de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire, que deben ser favorables para la dispersión del humo. Si las condiciones no son las adecuadas, la quema se pospondrá.

Para ver un mapa de quemas prescritas en todo el estado y otras funciones, visite el sitio web del Sistema de Información y Notificación de Incendios Prescritos (PFIRS): https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/firm/firm.php