Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 25 de febrero de 2026 – Se están finalizando los detalles de la noche más importante del año en Goleta. Esperamos que marques tu calendario AHORA para unirte a nosotros el miércoles 15 de abril, para el Estado de la Ciudad de Goleta en el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue) de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Este evento, que va en su novena edición, tendrá un nuevo formato. La Alcaldesa y todo el Ayuntamiento presentarán los logros y desafíos de la ciudad. Habrá interpretación simultánea en español disponible y se ofrecerán refrescos ligeros.

La alcaldesa de la ciudad de Goleta, Paula Perotte, dijo: “Estoy muy ilusionada con el evento de este año y con que todos los concejales se unan a mí para presentar el discurso sobre el Estado de la Ciudad. Si amas Goleta, ¡esta es una noche que no te puedes perder!”

Nos complace anunciar que la Banda de Jazz de la Preparatoria Dos Pueblos volverá al mirado frente al Centro Comunitario de Goleta (GCC) a partir de las 4:30 p.m. para tocar antes de que comience el evento. Tyler McCutchen, estudiante de la Preparatoria Dos Pueblos y finalista del Teen Star 2025, que inauguró el evento el año pasado, cantará y tocará el teclado durante la parte de convivencia de la noche y como parte del programa principal.

Se anima a los asistentes a llegar a las 5:00 p.m. para consultar las mesas informativas de la ciudad (o antes para escuchar a la Banda de Jazz de DP). El personal estará disponible para hablar sobre proyectos y programas próximos. También es una oportunidad para relacionarse con el Ayuntamiento, el personal municipal, las partes interesadas y otros Goletanos. A las 6:00 p.m. comienza el programa principal con la alcaldesa y los concejales pronunciando un discurso sobre el Estado de la Ciudad, seguido de una actualización financiera del gerente municipal de Goleta, Robert Nisbet. El programa concluye con la popular sesión de preguntas y respuestas con los directores de los departamentos de la ciudad de Goleta.

Hay estacionamiento adicional en el Centro Comunitario de Goleta detrás del edificio si no quedan plazas en las zonas en frente y al lado de la entrada.

Esperamos que puedas acompañarnos en este importante evento de la ciudad. ¡Trae a tu familia y amigos!