CONDADO DE SANTA BÁRBARA, California — El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara planea realizar quemas controladas de pilas de combustible en la zona de San Antonio Creek (ver mapa) la próxima semana, si las condiciones lo permiten.

Se quemarán aproximadamente 20 pilas de vegetación cortada (aproximadamente cuatro acres combinados) como parte de las quemas de pilas de San Antonio Creek. El personal del Distrito de Control de la Contaminación del Aire (APCD) del condado de Santa Bárbara ha revisado los planes de manejo de humos para estas quemas y ha proporcionado condiciones para minimizar los impactos del humo en el condado de Santa Bárbara. La quema se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean altamente favorables para dirigir el humo lejos de los centros de población.

Las quemas prescritas son planificadas y coordinadas por el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, el APCD del Condado de Santa Bárbara, el APCD del Condado de San Luis Obispo, el APCD del Valle de San Joaquín, el APCD del Condado de Ventura y la Junta de Recursos del Aire de California para minimizar el impacto en la calidad del aire de las comunidades circundantes. Las quemas prescritas dependen de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire, que deben ser favorables para la dispersión del humo. Si las condiciones no son las deseadas, la quema se reprogramará.

Debido a los cambios en los vientos y las condiciones meteorológicas, es difícil predecir qué áreas del condado, si las hay, pueden verse más afectadas por el humo de las quemas. Si huele a humo, tome precauciones y utilice el sentido común para reducir cualquier efecto dañoso para la salud limitando las actividades al aire libre. Cuando pueda oler el humo o cuando sea visible en su área, evite las actividades extenuantes al aire libre y permanezca en el interior tanto como sea posible. Estas precauciones son especialmente importantes para los niños, los adultos mayores y las personas con afecciones cardíacas y pulmonares. Si es usted sensible al humo, considere la posibilidad de trasladarse temporalmente y cerrar todas las puertas y ventanas el día de la quema. Los síntomas de la exposición al humo pueden incluir tos, sibilancias, falta de aliento o dificultad para respirar, opresión o dolor en el pecho, náuseas y fatiga o mareos inusuales. Por favor, tenga cuidado al conducir cerca de las operaciones de incendios prescritos.

Para más información sobre la calidad del aire del condado, visite http://www.OurAir.org.

Para ver las quemas prescritas en todo el estado, visite el sitio web del Sistema de Informes de Información de Incendios Prescritos (PFIRS):https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/firm/firm.php