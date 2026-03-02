Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 2 de Marzo de 2026 – ¡Las tan esperadas glorietas de la Avenida Hollister y la autopista 217 ya están abiertas! Las glorietas, parte de la construcción del Proyecto Connect, permiten un movimiento más continuo y mejorado a través del concurrido corredor La Avenida Hollister y la autopista 217.

Aunque las glorietas mejoran significativamente la seguridad vial y el flujo vehicular, puede llevar tiempo a los conductores adaptarse. Por favor, procedan por la zona con paciencia y permitan tiempo extra para desplazarse.

¡Comparte el camino! Vehículos, bicicletas y peatones comparten la carretera en las glorietas.

Los conductores ahora pueden navegar por la nueva configuración de glorieta con rayas temporales y control de tráfico implementados. Las últimas características de la glorieta, incluyendo jardinería y mejoras estéticas, están previstas para instalarse a finales de este año a medida que avancen las obras.

La Administración Federal de Carreteras (FHWA) desarrolló un breve vídeo para ayudar a los conductores a orientarse en las glorietas. Haz clic aquí para ver el vídeo. Los subtítulos están disponibles en varios idiomas.

Aquí tienes algunos consejos clave del vídeo:

• Reduce la velocidad:

o Ve más despacio. Ir más despacio te da más tiempo para tomar decisiones.

• Mira a tu alrededor:

o Para glorietas de varios carriles, elige el carril por donde quieres ir. Usa el carril izquierdo para ir a la izquierda, el carril derecho para ir a la derecha y cualquiera de los dos carriles para ir recto.

o Presta atención a las señales y señalizaciones para ayudarte a elegir tu carril.

o Sigue mirando alrededor y revisa los pasos de peatones para ver si alguien está esperando para cruzar o ya está cruzando. Prepárate para parar y dejarles pasar.

o Fíjate por tráfico que ya esté en la glorieta y prepárate para ceder el paso.

• Prepárate para ceder:

o Debes ceder el paso al tráfico en TODOS los carriles de una glorieta.

o Entra cuando haya un hueco cómodo.

o Ve despacio y mantente en tu carril. No gires a la izquierda desde el carril derecho ni gires a la derecha desde el carril izquierdo.

o Ceded el paso a vehículos grandes y dadles espacio.

o Sigue las señales del pavimento para mantenerte en el carril correcto.

o Fíjese por peatones y prepárate para cederles el paso al salir de la glorieta.

Continuarán los trabajos adicionales en el Proyecto Connect, con la finalización general prevista para la primavera de 2027.

El Proyecto Connect, que comenzó hace dos años en marzo de 2024, es el mayor proyecto de mejora de capital en la historia de la ciudad y, cuando se complete, proporcionará una mejor conectividad en toda Goleta.

¿Preguntas? ¿Buscas más detalles? Visita nuestra página web en http://www.CityofGoleta.org/ProjectConnect, envía un correo connect@CityofGoleta.gov o llama al 805-690-5116.