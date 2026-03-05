Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 4 de Marzo de 2026 – El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Goleta se complace en anunciar el lanzamiento de Charlas Callejeras, Street Talk, una invitación a la comunidad para compartir sus opiniones a través de diversas oportunidades de participación comunitaria durante las próximas semanas.

“En Góleta, las obras públicas forman parte de la vida cotidiana. Ya sea que camines, pedaleces o conduzcas por la ciudad, disfrutes de nuestros parques y espacios recreativos, o utilices nuestros servicios de residuos sólidos, estás utilizando los servicios que ofrece el Departamento de Obras Públicas”, dice la directora de Obras Públicas, Luz “Nina” Buelna. “Street Talk permite una participación significativa y proporciona retroalimentación directa de nuestra comunidad sobre cómo podemos mejorar continuamente la experiencia que tienen con Obras Públicas, especialmente en el ámbito del transporte.”

La primera actividad de Street Talk es una encuesta comunitaria en línea, diseñada para ofrecer a residentes y miembros de la comunidad una plataforma para compartir sus experiencias y perspectivas sobre los esfuerzos de Obras Públicas, con un enfoque en el transporte. La encuesta dura menos de cinco minutos y estará disponible hasta el 17 de marzo en la página web de la ciudad en http://www.CityofGoleta.org/PW.

También estarán disponibles copias en papel de la encuesta Street Talk en inglés y español en los siguientes lugares:

• Recepción en el Ayuntamiento de Goleta – (130 Cremona Drive)

• Sala del Ayuntamiento de Goleta durante las reuniones del consejo – (130 Cremona Drive)

• Centro Comunitario Goleta – (5679 Hollister Avenue) – Disponible directamente delante de la recepción

• Biblioteca GVL Express – (6500 Hollister Avenue)

• Estado de la Ciudad el 15 de abril de 2026, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Centro Comunitario de Goleta

Se celebrará un discurso a puertas abiertas comunitarias el 22 de abril de 2026, de 5:30 p.m. a 7:00 p.m., en el Centro Comunitario de Goleta, y una reunión comunitaria virtual tendrá lugar el 23 de abril de 2026, de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Habrá interpretación en español disponibles para ambos eventos.

Los comentarios tanto de la encuesta como de los talleres comunitarios ayudarán a la ciudad a comprender mejor las preferencias y prioridades de transporte de la comunidad.

Para más información sobre Street Talk, la encuesta y las próximas reuniones comunitarias, visita http://www.CityofGoleta.org/PW.