SANTA BÁRBARA, CA – 5 de marzo de 2026

El Departamento de Policía de Santa Barbara invita a la comunidad a unirse a los socorristas locales y a los departamentos de la ciudad en Abróchate el cinturón con Los socorristas, un evento familiar que promueve la seguridad, la educación y la participación comunitaria.

Se invita a las familias a traer sus vehículos para recibir inspecciones e instalaciones gratuitas de asientos de seguridad realizadas por técnicos certificados de Cottage Hospital y agencias asociadas. Mientras esperan, los asistentes pueden disfrutar de un desayuno de pancakes gratuito servido por oficiales de policía y bomberos de Santa Barbara.

Los niños tendrán la oportunidad de explorar vehículos policiales y camiones de bomberos, disfrutar de pintura en caras, y participar en una variedad de actividades organizadas por el Departamento de Bomberos de Santa Barbara, la Biblioteca Pública de Santa Barbara, Parques y Recreación, y la Patrulla de Caminos de California (CHP).

¡Únete al Departamento de Policía de Santa Barbara, los socorristas locales y los socios comunitarios en este evento familiar!

Abróchate el cinturón con Los socorristas

Sábado, 14 de marzo de 2026

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Westside Neighborhood Center (423 W. Victoria St.)

