SANTA BÁRBARA, CA – 5 de marzo de 2026



¿Le apasiona marcar una diferencia en su comunidad? Comparta Sus ideas y forme parte del equipo de la Ciudad al unirse a uno de nuestros 30 Grupos Asesores de la Ciudad. La Ciudad es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y adopta prácticas que valoran e incluyen la diversidad en todos los niveles de la organización; este es un paso esencial para desarrollar estrategias que respondan a las necesidades de una comunidad diversa. Si le interesa marcar una diferencia en su comunidad, aportar ideas y formar parte del equipo de la Ciudad, le animamos encarecidamente a presentar su solicitud.

Actualmente, tenemos 27 vacancias en los Grupos Asesores de la Ciudad. Si está interesado en servir en uno de los Grupos Asesores, comuníquese con la Oficina de la Secretaria Municipal en Clerk@SantaBarbaraCA.gov o llame al (805) 564-5309. Para ver una lista detallada de las vacancias y una solicitud en línea, visite nuestra página de Juntas y Comisiones.



Fecha límite para presentar solicitudes: viernes 3 de abril de 2026 a las 5:00 p.m.

Entrevistas a los solicitantes: El Concejo Municipal llevará a cabo entrevistas con los solicitantes en el Ayuntamiento (735 Anacapa St.) el:

martes 5 de mayo

Los solicitantes para un puesto en el Consejo Juvenil de Santa Bárbara deberán asistir a una entrevista con el Concejo Municipal, así como a una entrevista con el actual Consejo Juvenil de Santa Bárbara. El Consejo Juvenil de Santa Bárbara también llevará a cabo entrevistas en el Westside Neighborhood Center (423 W. Victoria Street) en las siguientes fechas:

lunes 16 de marzo, a las 5:15 p.m. (hora estimada)

lunes 6 de abril, a las 5:15 p.m. (hora estimada)

lunes 20 de abril, a las 5:15 p.m. (hora estimada)

lunes 4 de mayo, a las 5:15 p.m. (hora estimada)

El Concejo Municipal realizará los nombramientos para todos los Grupos Asesores de la Ciudad el martes 9 de junio de 2026.